Pekerman lamenta: "Fizemos uma boa partida, mas pecamos na bola parada"

A seleção colombiana fez história nesta edição da Copa do Mundo. Pela primeira vez, os cafeteiros chegaram ás quartas de final da competição. A Colômbia virou umas das sensações do campeonato e, foi apontada por muitos como a seleção com o melhor futebol apresentado. Ao longo da competição, foram quatro vitórias e doze gols marcados, em cinco jogos.

José Pekerman, treinador colombiano, lamentou a derrota para o Brasil, mas, elogiou a partida de sua equipe, ressaltando que não poderiam falhar na bola parada.

Os dois gols brasileiros que culminaram na eliminação colombiana foram de bolas paradas. No primeiro, Neymar cobrou escanteio na área, a defesa falhou na disputa de bola com David Luiz e, deixou Thiago Silva livre para fazer 1 a 0 Brasil. No segundo gol, David Luiz cobrou falta de longe, no ângulo esquerdo do goleiro Ospina.

"É muito triste perder, fizemos uma boa partida, mas pecamos na bola parada e em uma partida assim isso não pode acontecer. Lamentos muito pelo resultado”, disse Pekerman.

Pekerman ainda exaltou a boa impressão que os colombianos deixaram nesse mundial, e disse que a Colômbia tem que estar orgulhosa.“Apesar da derrota, a Colômbia tem que estar orgulhosa, pois deixou uma imagem muito boa no mundial”, finalizou José Pekerman.