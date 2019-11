Alexis Sánchez é a primeira contratação do Arsenal para a temporada

O Arsenal anunciou o chileno Alexis Sánchez como a primeira contratação de Arsene Wenger para temporada de 2014/2015. O atacante que defendeu La Roja na Copa do Mundo já vinha sendo especulado nos últimos dias e, depois da desistência da Juventus, o caminho ficou livre para o clube londrino. O tempo de contrato e o valor do negócio não foram revelados, mas o boato que corre na imprensa de todo mundo é que os Gunners desembolsaram cerca de R$ 37 milhões de euros ao Barcelona para assinar com o jogador.

Sanchez já havia sido flagrado em Londres nesta manhã fazendo os exames médicos antes de fechar o contrato. Na última temporada, o chileno alternou entre a titularidade e a reserva e, mesmo assim, conseguiu anotar 19 gols em La Liga, além de 10 assistências.

"Como muitos viram na Copa do Mundo, Alexis é um jogador fantástico e estamos felizes por ele se juntar ao Arsenal. Alexis vai adicionar poder, criatividade e muita qualidade ao nosso elenco. Estou seguro que todos os torcedores vão se reunir a mim e dar as boas vindas ele no clube", afirmou o treinador Arséne Wenger ao site do time inglês.

"Eu estou muito feliz em chegar ao Arsenal, um clube com um excelente técnico, um plantel fantástico, muito apoio ao redor do mundo e um ótimo estádio em Londres. Eu darei meu máximo e espero fazer todos os torcedores felizes", disse Sánchez.

A chegada do chileno deve trazer mais competividade ao setor ofensivo inglês, que já conta com Walcott, Rosicky, Özil, Podolski e Santi Cazorla. O jogador deve fazer sua primeira partida no dia 2 de agosto, quando o Arsenal fará seu tradicional torneio de preparação durante a pré-temporada, a Emirates Cup.

Além de Alexis, Arsene Wenger tem mais um alvo em vista: o lateral direito Mathieu Debuchy, do Newcastle, deve ser anunciado nos próximos dias e deve custar entre €7 e €10 milhões aos cofres e preencher a lacuna deixada por Sagna, que fechou com o Manchester City. A contratação de um volante e de um goleiro também são prioridades dos Gunners na janela.

Com a saída do chileno, o Barça agora tem as condições necessárias para avançar a Luis Suarez, principal alvo dos catalães nessa temporada. Jornais afirmam que o jogador deve deixar o Liverpool por €88 milhões de euros, valor da cláusula de recisão, e que o negócio está muito perto de ser concluído.