Evra, Morata e Iturbe são esperados para assinar com a Juventus

Após várias semanas de pura negociação e nenhum nome que causasse algum impacto, a atual tricampeã italiana, resolveu fortalecer seu elenco. A Juventus avançou em suas últimas negociações, e está muito próximo de anunciar três reforços para a próxima temporada: o lateral-esquerdo Patrice Evra e os atacantes Alvaro Morata e Juan Manuel Iturbe.

Os três atletas devem ser anunciados pelos bianconeri na próxima semana. Morata, que até já fala como jogador da Juventus, virá do Real Madrid por € 18 milhões. Evra, que ficou anos no Manchester United, jogará a Serie A por € 1,5 milhão. Enquanto isso, Iturbe desembarca do Hellas Verona por valores ainda um pouco obscuros: especula-se que a Juve tenha gasto em torno de € 27 milhões.

Evra deve ser o primeiro a chegar

Depois de muitos anos e muitos títulos pelo Manchester United, o capitão francês Patrice Evra deixa a Inglaterra e define ida para a Juventus e a Serie A italiana por pelo menos dois anos. Ainda a plenos pulmões e com muitas conquistas nas costas, o lateral viu na Juve uma motivação nova em busca, novamente, do título europeu conquistado em 2009.

As conversas entre Evra e a equipe de Turim não são de hoje. Na verdade, o primeiro sinal do interesse surgiu em janeiro deste ano, quando o contato foi feito pelo agente interlocutor entre Inglaterra e Itália, Michele Pastorello. Agora, tanto Conte quanto a diretoria juventina viram uma chance barata e qualificada para dar experiência em busca de um título europeu tão desejado pelos torcedores.

Apesar da renovação exercida pelo United há semanas do fim da temporada da Barclays Premier League, as partes nunca se desligaram. O acerto é de € 1,5 milhão ao clube de Manchester, com salário de €3,5 milhões ao jogador que completará 33 anos. Para seu lugar, os Red Devils fecharam há semanas com Luke Shaw, do Southampton. Evra tem tudo para ser titular na Juve que busca sair do 3-5-2 e voltar ao 4-3-3, tendo-o como pilar defensivo qualificado visando voos mais altos na Europa.

Morata já fala como bianconero

Um nome de muito futuro. Assim é visto Alvaro Morata pela Juventus e pelo técnico Antonio Conte, que exigiu a contratação do jovem. O pedido foi uma ordem e o atacante será jogador da Juve na próxima temporada. O jogo duro dos madrilenhos em ceder o alto atacante para a Juventus teve momentos de desconforto já que Monaco e Wolfsburg fizeram propostas maiores tanto para Real, quanto para Morata. Mas não bastou: Alvaro queria a Velha Senhora, e será atendido.

O encontro entre as partes vem acontecendo a muitas semanas e o agente que faz os contatos entre a Serie A e a Liga BBVA, Beppe Pozzo, foi de um lado a outro com frequência pela definição que foi definida nas últimas horas.

Alvaro Morata, que já falou ao jornal Marca da alegria pela ida a Turim, será jogador da Juventus por € 18 milhões (pagos de maneira parcelada). O valor de recompra a ser feito pelo Real em até três anos é de € 35 milhões caso queiram reaver o jogador depois da assinatura com a Juve, onde receberá um salário anual de € 2,2 milhões. O acordo permite ao clube juventino monetizar bem o investido, além de adiar o pagamento para o ano próximo, importante visto a crise financeira do futebol italiano.

Iturba assinará depois de grande expectativa

O caso de Iturbe é o mais emblemático. Em uma das maios longas novelas do atual calciomercato, a Juve voltou a insistir para contratar o argentino. Uma reunião na noite de quarta-feira (9) praticamente sacramentou o negócio.

Além dos atuais campeões, a Roma e o Milan também disputaram o jogador, o que fez com que o preço pedido pelo Hellas aumentasse consideravelmente. "Podemos chegar aos € 27 milhões e fechamos, ok?", disse Sean Sogliano, diretor geral do clube de Verona.

Especulasse que a Juventus pague € 20 milhões ao Hellas Verona e mais € 7 a um grupo de investidores que tem parte do passe do atleta. Assim, Iturbe assinará por cinco temporadas com o clube de Antonio Conte.