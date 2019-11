Community Shield: Arsenal tenta mais um troféu após quebra de jejum com a FA Cup

No dia 17 de maio de 2014, o Arsenal foi do inferno ao céu. Após nove anos sem conquistas, os Gunners conquistaram um título, ganharam a FA Cup sobre o Hull City. A caminhada da equipe londrina foi difícil, o Arsenal teve que passar sobre grandes nomes, enfrentou o maior rival Tottenham, Liverpool e Everton.

Depois de ter um ótimo início na Premier League, o rendimento do clube londrino caiu bastante. As lesões de seus principais jogadores atrapalharam e o clube perdeu a capacidade de ser competitivo com os outros times. Com a queda na Champions League e a perda de posições no campeonato local, Arsène Wenger, que tinha em mãos o melhor time da Inglaterra no início da temporada, voltou a ser muito críticado e o títulos da FA Cup era a única esperança para o torcedor.

Mesmo poupando vários jogadores, os comandados de Wenger tiveram um grande apoio de seus torcedores e chegaram em Wembley com 100% de aproveitamento em casa. No templo do futebol inglês, o belo futebol apresentado pelo Arsenal foi ofuscado pela instabilidade de seus jogadores, que precisaram vencer nos pênaltis para avançar à final e depois conquistaram o título com um gol na prorrogação.

O duro caminho dos campeões

A estreia na competição foi em casa, contra os Spurs. Com algumas peças importantes de fora, os Gunners sofreram no início da partida, mas abriram o placar com Santi Cazorla, aos 31 minutos. O North London Derby continuou sendo bastante disputado, mas o time mandante sacramentou a vitória com Rosicky, que ampliou o marcador.

Disputando sua segunda partida em casa, a equipe londrina não teve piedade e acabou massacrando o Coventry City por 4 a 0. Mesmo com o placar bem largo, o jogo não tão fácil para os mandantes. O Arsenal abriu o placar com o alemão Lukas Podolski, aos 15 minutos. Depois de 12 minutos, o mesmo ampliou o placar e os Gunners foram pro vestiário com uma boa vantagem. Na segunda etapa da partida, o Arsenal continuou cadenciando o jogo até Olivier Giroud ampliar ainda mais aos 84 minutos. Após três minutos, Santi Cazorla marcou o quarto e último gol da partida.

O Arsenal recebeu o Liverpool e teve o seu jogo mais difícil como mandante. Os donos da casa tomaram a iniciativa e abriram o placar com Alex Oxlade-Chamberlain, que sozinho, aproveitou a sobra e finalizou forte para abrir o placar. Após sair na frente, o Arsenal teve dificuldades para criar e viu o seu rival consistente na defesa e buscando o empate. No segundo tempo da partida, Podolski não demorou para ampliar pro Arsenal. Após o alemão Podolski derrubar Luis Suárez dentro da grande área, os Reds foram atrás do prejuízo e diminuiram com o capitão Steven Gerrard. O time de Merseyside continuou atrás do empate e os Gunners passaram a se defender mais. No final da partida, o time visitante terminou com 57% de posse de bola contra apenas 43% do Arsenal.

Nas quartas de final, os Gunners receberam um outro time da cidade de Liverpool, o Everton. O gol do time mandante saiu logo, aos sete minutos do primeiro tempo. No contra-ataque, Cazorla recebeu de Chamberlain e carregou a bola e tocou para Mesut Özil, que invadiu a grande área do time visitante e chutou cruzado para fazer o primeiro gol da partida. O Everton diminuiu ainda na primeira etapa da partida. Após a defesa dos Toffees bloquearem a finalização de Arteta, a bola sobrou para o jovem Ross Barkley, que apostou corrida com os defensores até chegar na lateral da grande área e cruzar para o belga Mirallas, que na tentativa de finalização, acabou ajeitando para o também belga Romelu Lukaku, que só teve o trabalho de empurrar pro gol.

Já na metade da segunda etapa, o experiente Barry derrubou Chamberlain na grande área e cometeu pênalti, que não foi desperdiçado por Arteta, que bateu firme no canto esquerdo do espanhol Joel Robles. Depois de um erro da defesa do time de Liverpool, Sagna entrou livre na grande área e cruzou para Giroud, também livre, finalizar e ampliar o placar. O time do norte de Londres fechou o placar após uma bela jogada coletiva. O espanhol Santi Cazorla puxou o contra-ataque e abriu o jogo para o tcheco Rosicky, que pressionado pela defesa acabou tocando para Özil, que preferiu tocar para Giroud marcar o seu segundo e último gol da partida.

Nas semifinais, foi a vez de enfrentar o Wigan em Wembley. O time londrino sofreu para derrotar o campeão da temporada 2012/2013. Com duas chances claras de gols desperdiçadas por Sanogo, o Arsenal viu os Latics abrirem o placar no segundo tempo, com Gómez. Após Callum McManaman ser derrubado na área por Mertersacker, Gómez cobrou com personalidade e acertou o canto esquerdo de Fabianski, que chegou a pular no canto certo.

O sofrimento do time londrino só aumentava e eles quase empataram com um cabeceio de Gibbs, mas a defesa afastou a bola quase em cima da linha. Com mais uma chance de levantar a bola na área do Wigan, o Arsenal acabou não desperdiçando com Mertesacker, que acabou se redimindo. Vermaelen ajeitou para Sanogo, que matou no peito e jogou para trás, onde Chamberlain teve a chance de jogar a bola na direção de Mertesacker, que empatou a partida. A partida foi parar nos pênaltis e Caldwell e Collison desperdiçaram as duas primeiras cobranças do Wigan e Arteta, Kallstroom, Giroud e Cazorla aproveitaram todas as cobranças para a equipe de Londres.

A pressão da torcida e o título

A grande final não começou no jeito que o Arsenal e que os torcedores queriam. Após oito minutos, o Hull City já aplicava 2 a 0 nos Gunners e tudo levava a crer que o clube londrino iria fracassar na final. O Wembley lotado não permitia os Gunners jogarem seu melhor futebol, mas o time começou a reagir após uma belíssima cobrança de falta de Santi Cazorla.

O jogo seguiu emocionante, com o Arsenal pressionando mais e finalizando mais que o time adversário. O Hull City buscava contra-atacar a equipe londrina, mas o Arsenal já estava mais solto em campo e buscava desesperadamente o gol do empate. O segundo gol dos comandados de Arsène Wenger saiu após cruzamento de Cazorla. O francês Sagna cabeceou e a bola sobrou para Koscielny, que sem dominar, acabou chutando a bola de qualquer jeito para marcar o gol. O gol do título saiu na prorrogação, dos pés de Aaron Ramsey. Após jogada coletiva da equipe londrina, Giroud recebeu na grande área e tocou de calcanhar para Ramsey chutar de bico para o gol.

Elogiado no início e criticado no final, Arsène Wenger e seus jogadores acabaram com a seca de nove anos

Além dos jogadores, um dos principais pilares do título do Arsenal foi o treinador Arsène Wenger. Desde 1996 no Arsenal, o vitorioso treinador francês já ganhou quase tudo no time londrino e foi o principal responsável pela fase vitoriosa do clube no início do novo milênio. Desde que chegou, Wenger ficou famoso por apostar na base da equipe inglesa. No entanto, nesses últimos anos, o francês foi bastante criticado por contratar nomes desconhecidos e apostar em atletas jovens no lugar de contratar jogadores de nome.

Porém, desde o fim da era Henry e Bergkamp, o Arsenal formou nomes famosos no cenário atual. Os que mais se destacaram, Fàbregas, que até se transferir ao Chelsea era ídolo da torcida, e Robin Van Persie saíram do clube londrino alegando que queriam ganhar títulos. E foi o que aconteceu. Em sua primeira temporada, Fábregas ganhou a Supercopa da Espanha, Supercopa Europeia, Copa do Mundo de Clubes da Fifa e a Copa do Rei com o Barcelona e o holandês Van Persie ganhou a Premier League em sua primeira temporada nos Red Devils.

Na temporada 2013/2014, Arsène Wenger surpreendeu o mundo do futebol com a contratação do meio-campista alemão Mesut Özil, que se encaixou perfeitamente no clube e animou os torcedores no primeiro turno da Premier League, quando o animador Arsenal ficou por um bom tempo na liderança. Porém, com as lesões de suas principais peças, incluindo o alemão, o rendimento da equipe londrina caiu e o técnico francês voltou a ser questionado. No meio da temporada, tabloides ingleses especularam que Arsène Wenger só ficaria no cargo do clube londrino caso o Arsenal fosse campeão da FA Cup.

Fracassos e expectativas

Com o título conquistado, o Arsenal tirou das costas um peso gigantesco. O último grande fiasco da equipe londrina foi na temporada 2010/2011, na Copa da Liga Inglesa. Na época, franco favorito ao título, os Gunners enfrentaram o inexpressivo Birmingham City, que tem como principal conquista o bicampeonato da Copa da Liga Inglesa. Os Blues saíram na frente com gol do zagueiro Zigic, mas o artilheiro Van Persie empatou ainda na primeira etapa. O jogo se encaminhava à prorrogação, mas o nigeriano Obafemi Martins marcou o gol que deu o bicampeonato ao Birmingham City.

Diante de vários fracassos e saídas de peças importantes, o Arsenal conseguiu repor com algumas apostas e contratações de grandes nomes. A primeira oportunidade de mostrar que o Arsenal está entrando em uma nova era começa neste domingo (10). O reformulado Arsenal, que conta com Alexis Sánchez como principal contratação para a temporada que está por vir, enfrentará o atual campeão inglês Manchester City, que é dono de um ataque que marcou 102 gols na temporada 2013-14 da Premier League. Além de ter uma promessa de buscar mais um jogador no mercado europeu e de ter uma equipe para o futuro, os funcionários de Arsène Wenger são um dos favoritos ao título da Premier League.