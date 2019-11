Gerardo Martino é apresentado na Seleção Argentina

Depois de duas semanas de negociações, Gerardo Martino foi anunciado na terça-feira (12) como o novo técnico da Seleção Argentina. Já nessa quinta-feira (14), deu sua primeira entrevista coletiva à jornalistas presentes na sede da AFA (Associação de Futebol Argentino), em Ezeiza.

Martino abriu sua primeira coletiva se mostrando muito orgulhoso pela confiança dos dirigentes argentinos no seu trabalho: "Quero manifestar o orgulho de assumir essa função. Não é um trabalho comum. É diferente de todos. É um trabalho que envolve estudo e sentimento. Estou em um lugar desejado por todos", declarou.

O trabalho do técnico Alejandro Sabella também esteve em pauta. Tata afirmou que irá trabalhar para manter a mesma linha e, para o primeiro jogo, diante a Alemanha, no dia 3 de Setembro em Düsseldorf, convocará os mesmo 23 da lista da Copa do Mundo. Sobre o treindaor anterior, foi só elogios:

"A ideia é trabalhar profissionalmente e manter a mesma linha de Sabella, que fez um trabalho maravilhoso, independentemente do resultado. Vamos trabalhar para colocar a Argentina no lugar que ela merece. Como prêmio, convocarei os mesmo jogadores da lista da Copa do Mundo", anunciou.

Conhecido por estabelecer um grande estilo de jogo no Newell's Old Boys na temporada 2012-2013, com um 4-3-3 que privilegiava a posse de bola e utilizava Scocco como "falso nove". Contratado pelo Barcelona, tentou imprimir a mesma filosofia de jogo, mas não obteve sucesso. Martino disse que não jogará necessariamente assim com a Albiceleste:

"As minhas últimas duas equipes jogavam daquela maneira, mas muito está relacionado com as características dos jogadores. Na Seleção Paraguaia, não joguei assim. Avaliarei o desempenho dos atletas e irei estabelecendo um plano de jogo. Se conseguirmos introduzir o estilo do Newell's na Seleção Argentina será um grande prazer", explicou.

Diferentemente de Sabella, Martino terá maior participação nas seleções de base. O Sub-20, comandado por Humberto Grondona, deve passar por mudanças. O filho do falecido Julio Grondona deve deixar o cargo na metade de 2015, após o Mundial Sub-20.

Sobre sua participação, Martino comentou: "Nada está determinado ainda na questão do Sub-20. Eu gostaria de opinar e decidir algumas questões. É importante para os jovens ter o Diretor Técnico do selecionado principal perto deles. Há jogadores do Sub-20 que podem ser convocados para o grupo principal. Pretendo relacionar os elencos", anunciou.

A maior participação que Martino deseja ter nas seleções de base é visando os Jogos Olímpicos de 2016 e a Copa do Mundo, na Rússia, em 2018. Caso Martino se classifique para o Mundial, a renovação de contrato será automática.

Ouça as principais declarações de Martino em sua apresentação: