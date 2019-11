Por valor recorde, meia Di Maria é anunciado pelo Manchester United

Após perder espaço no Real Madrid com a chegada de James Rodríguez, o argentino Ángel Di María foi anunciado nesta terça-feira (26) pelo Manchester United, em transferência recorde: a mais cara da história do futebol inglês. Especula-se que a negociação tenha sido concretizada por 59 milhões de libras (74 milhões de dólares) que, com bônus, superariam os 82 milhões pagos pelo Chelsea ao atacante Fernando Torres. O jogador vestirá a camisa sete e seu contrato terá duração de cinco temporadas.

Principal contratação do United para a temporada, Di Maria garantiu que apenas os Red Devils o fariam deixar Madrid. "Estou absolutamente satisfeito de assinar com o United. Desfrutei meu período na Espanha e haviam outros clubes interessados em mim, mas o United é o único por qual eu deixaria o Real Madrid", disse o meia, que elogiou o novo treinador, Louis Van Gaal. "Van Gaal é um treinador fantástico, com uma carreira de sucesso, e estou impressionado com a visão e a determinação de todos para levar esse clube de volta ao topo", disse, ao site oficial do United.

Van Gaal comemorou a chegada do meio-campista argentino. "Angel é um jogador de equipe, e não há dúvida de seu imenso talento. Tremendamente rápido e incisivo, põe medo em qualquer defesa. Suas habilidades de ddrible e sua capacidade de bater oponentes são uma alegria de assistir. Ele é uma excelente aquisição para a equipe", afirmou.

Antes mesmo do anúncio oficial, o treinador de seu ex-clube, Carlo Ancelotti, já havia confirmado a saída do argentino. ''Veio para dar adeus. Já está solucionado, não é oficial, mas já está solucionado. Nós nos despedimos e agradecemos, foi uma decisão sua. O clube fez o possível, mas ele decidiu de outra forma. Desejamos sorte no futuro'', disse o italiano.

Di María é o quarto reforço do Manchester United nesta janela e se junta ao seu compatriota Marcos Rojo, ao inglês Luke Shaw e ao espanhol Ander Herrera. O novo camisa sete dos Red Devils disputou 190 partidas pelo Real Madrid, marcando 36 gols. Pelos merengues, Di María venceu títulos importantes como a La Liga 2011/2012 e a Uefa Champions League 2013/2014, quando foi o grande destaque da equipe na final contra o Atlético de Madrid.