Carente de centroavantes, Arsenal anuncia contratação de Danny Welbeck

A torcida pediu e Arsène Wenger atendeu. Nos minutos finais da janela de transferências nesta segunda-feira (1), o Arsenal anunciou a contratação de um atacante. Trata-se de Danny Welbeck, 23 anos, revelado no Manchester United e presença constante no English Team. A negociação gira em torno de £15 milhões de libras e o atacante será jogador dos Gunners em definitivo até a metade de 2019 - a intenção inicial dos londrinos era adquirí-lo por empréstimo.

O jogador estava em Londres, treinando com a seleção nacional e deixou o CT para fazer exames médicos e fechar o negócio. A contratação não foi bem recebida por grande parte da torcida, que sonhava com nomes de maior expressão, como o colombiano Falcao Garcia, possível reforço do Manchester United. Welbeck anotou apenas três gols em 2014, mesmo com as constantes aparições no clube e na seleção.

Com a lesão de Giroud, que ficará afastado dos gramados até o início de 2015, restou aos Gunners apenas os jovens Sanogo e Campbell, que não são vistos com aptos para a posição. Nem o próprio atacante da seleção francesa é uma unanimidade. Com Welbeck, jogador que já tem anos de Premier League, o clube planeja suprir essa carência.

Pressionado, Wenger está acostumado a fazer manobras nas últimas horas de mercado. Foi assim com Arshavin, Arteta e Özil. O treinador francês foi muito criticado por estar na Itália, participando de um jogo beneficente ao invés de se concentrar em buscar reforços para a equipe, que sofre com lesões e com deficiências em alguns setores. Outro pedido da torcida era pela contratação de um volante e um zagueiro para reforçarem o elenco, mas elas não devem acontecer.