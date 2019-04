Em Düsseldorf, Alemanha e Argentina reeditam final da Copa em amistoso

Cinquenta e dois dias após a final da Copa do Mundo ter sido disputada pelas seleções da Alemanha e da Argentina no dia 13 de julho deste ano, os dois times se enfrentarão novamente nesta quarta-feira (3). O duelo não terá tanta importância quanto o mais recente, vencido pelos alemães por 1 a 0, graças ao gol do meia Mario Götze no segundo tempo da prorrogação. Porém, a partida que será disputada na cidade de Düsseldorf pode servir para dar o pontapé inicial no novo ciclo que as duas seleções têm vivido. Enquanto a Argentina busca ter no confronto uma chance de se adaptar ao seu novo treinador, Gerardo Martino, os alemães devem usar a partida como forma preparatória para as Eliminatórias da Eurocopa de 2016, já que estrearão no próximo domingo (7), diante da Escócia.

Na Argentina, Martino tenta deixar boas impressões em sua estreia como técnico

Sem poder contar com seu principal astro, Lionel Messi, a Argentina terá seu destaque vindo do banco de reservas. O técnico Gerardo Martino fará sua estreia diante dos alemães e promete escalar um time muito parecido com o que foi derrotado na decisão do Mundial. Em seu primeiro compromisso no comando da Albiceleste, "Tata" Martino, como é conhecido, pode fazer o time recuperar a moral ainda abalada com o vice-campeonato do último Mundial, além de 'dar o troco' no plantel germânico, grande carrasco dos argentinos nos últimos três mundiais.

Contudo, por mais que a 'vingança' seja uma das coisas que o torcedor argentino deseje, o meia-atacante Dí Maria afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira que não trata a partida como revanche. "Trata-se de uma exibição e nada mais. Viemos à festa que eles irão mostrar a Copa conquistada", disse o ex-jogador do Real Madrid, agora no Manchester United.

Sem seu novo capitão, Alemanha faz amistoso pensando na Escócia

Agora tetracampeões mundiais, os alemães estão de bem com a vida. Quase dois meses após ter levantado o caneco no Maracanã, a Nationalmannschaft voltará a campo e terá certamente, nas arquibancadas, uma torcida entusiasmada. Todavia, se nas arquibancadas o clima ainda é de festa, o dia-a-dia da Alemanha vai voltando ao normal e a seriedade do técnico Joachim Löw ficando cada vez mais visível.

Por mais que o amistoso contra a Argentina seja uma oportunidade para festejar com o torcedor, Löw, que não contará com Schweinsteiger, Khedira, Mesut Özil, Jérôme Boateng e Mats Hummels, poderá colocar alguns novos jogadores e testá-los durante o jogo frente aos hermanos. É provável que as laterais da Alemanha sejam preenchidas por jogores improvisados na posição, Kevin Grosskreutz direita e Erick Durm na esquerda.

Com a aposentadoria de três jogadores que disputaram a Copa - os defensores Philip Lahm, ex-capitão do selecionado, e Per Mertesacker e o atacante Miroslav Klose, maior artilheiro da história das Copas do Mundo -, a braçadeira ficou sem dono até a última terça-feira, quando o técnico anunciou Schweinsteiger como novo capitão da equipe. No entanto, o volante do Bayern de Munique vem se recuperando de uma lesão no joelho, e não disputará o confronto diante dos argentinos. Por conta da ausência de Schweinsteiger, Löw optou por escolher o goleiro Manuel Neuer para assumir a faixa interinamente.

Depois da partida, os germânicos viajarão rumo à cidade de Dortmund, onde iniciarão sua caminhada rumo à Eurocopa de 2016 contra a Escócia, em partida a ser realizada no domingo.

Argentinos levam vantagem no retrospecto geral

Alemanha e Argentina já se enfrentaram 21 vezes, incluindo a final da Copa do Mundo desse ano. Os hermanos saem na frente no histórico geral, com nove vitórias contra sete dos alemães. Todavia, os atuais campeões mundiais venceram mais em Mundiais, com quatro triunfos (dois em decisões),e apenas uma derrota para os a Albiceleste, na finalíssima da Copa de 1986, disputada no México.