Real Madrid busca vitória contra La Coruña para se recuperar de derrota no último clássico

Real Madrid e Deportivo La Coruña irão se enfrentar neste sábado (14), às 15h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em partida válida pela 23ª rodada da Liga BBVA. O Real procura a vitória para se recuperar da maior derrota vivida pelo clube na 'era Ancelotti', o 4 a 0 sofrido no último jogo da equipe contra o rival Atlético de Madrid. O Deportivo, por sua vez, chega com moral para a partida, já que conseguiu duas vitórias seguidas, contra Rayo e Eibar, respectivamente, e assim abriu cinco pontos de distância da zona de rebaixamento.

Esse confronto sempre será especial para Cristiano Ronaldo, já que o jogador fez sua estreia pelo Real Madrid numa partida contra o mesmo Deportivo, na abertura da Liga de 09/10 e, inclusive, marcou um gol, de pênalti, que ajudou na vitória por 3 a 2. O primeiro de muitos do craque português com a camisa do clube – atualmente o jogador tem 289 gols pelos merengues.

A última vitória do clube no Bernabeu aconteceu na temporada 04/05, onde, com um gol de Luque, os galegos conseguiram a vitória, apenas a segunda na história do clube no estádio. Após essa vitória, os últimos sete confrontos marcam sete derrotas

Real tem grande retrospecto em casa contra Deportivo

Atual lider da competição e buscando manter a liderança e abrir boa diferença, os torcedores merengues tem motivos de sobra para acreditarem numa vitória da equipe. Além de ter vencido o primeiro jogo entre as equipes na temporada com uma sonora goleada de 8 a 2, jogando no Riazor, o clube tem um histórico de ter sido derrotado apenas duas vezes para o rival jogando no Bernabéu em 42 partidas, sendo 35 vitórias merengues.

Para a partida, o técnico Ancelotti acabou com qualquer dúvida quanto à escalação da equipe, confirmando a presença de Casillas, Illaramendi e Arbeloa na equipe titular. Durante a semana foram criadas expectativas de que Kaylor Navas poderia ser titular na partida, já que o mesmo estaria descontente com a atual situação, além de que muitos ainda contestam a forma atual de Casillas, que falhou em um dos gols sofridos pela equipe no clássico contra o Atlético de Madrid.

Além dos três, Ancelotti confirmou o retorno de Marcelo à lateral esquerda, que não pôde participar do último jogo da equipe por conta de suspensão, dando vaga a Coentrão.

Durante a entrevista que antecede a partida, Carlo Ancelotti mais uma vez foi perguntado sobre Lucas Silva, e novamente o treinador deixou no ar quando o jogador irá finalmente fazer sua estréia pelo clube

"Não será titular, mas é sim uma partida da qual ele pode ter alguns minutos de jogo, está em uma grande forma física já, mas ainda não será titular, amanhã começaremos com Illara e Kroos", disse.

Questionado sobre o adversário, o técnico foi curto: galou que é uma partida da qual a equipe precisa somar os pontos e ainda afirmou que não falta motivação a equipe

"Acredito que a partida de amanhã é uma partida para jogarmos bem e reagirmos bem quanto a última derrota. A partida tem um bom perfil técnico, tático e psicológico. Não nos falta motivação, sempre temos que estar 100% podemos perder partidas e competições, mas temos sempre que sermos competitivos. A semana que vem será muito importante para sabermos nosso futuro para a temporada", conclui.

Deportivo quer seguir somando para se distanciar das últimas colocações

O Deportivo atualmente se encontra na 12ª colocação, em uma grande reação da equipe, que duas rodadas atrás estava entre os últimos colocados. Mas nas duas últimas partidas conseguiram somar seis pontos, o que ajudou a equipe a abrir uma distância de cinco para o Levante e seis para Córdoba e Granada, clubes que atualmente compõem a zona de rebaixamento da Liga.

Para a partida, o técnico Victor Fernandéz não poderá contar com Diogo Salomão. O meio-campista que está emprestado ao clube pelo Sporting de Portugal, sentiu uma lesão no último treinamento e não poderá ficar à disposição do comandante para a partida. A perda é doída pois o jogador já vinha de lesão no começo da temporada iria fazer sua estreia pela Liga nessa temporada, já que jogou apenas uma partida pelo clube na temporada, mas pela Copa del Rey.

Os jogadores do Deportivo se mostraram, de certa forma, confiantes que a equipe possa fazer um bom jogo. Muitos afirmaram que a equipe irá enfrentar o Real na sua melhor fase no campeonato, lembrando que o Deportivo tem apenas seis vitórias na competição e vem de duas vitórias seguidas.

Lateral da equipe, Luisinho concedeu entrevista e afirmou que o jogo será muito diferente daquela partida que ocorreu no Riazor, onde o Deportivo acabou sendo goleado em casa por 8 a 2.

"O 8 a 2 não irá se repetir, não iremos entrar com medo, aquilo foi um acidente. Mas sabemos que não será um jogo nada fácil, não diria pra vocês que iremos entrar para buscar um empate, claro que seria um grande resultado ainda, mas acredito que temos forças para podermos surpreender, temos que acreditar em nós mesmos, porque se não acreditarmos, então devíamos sair", contou.