Ronaldo confirma volta ao futebol em entrevista à programa de Maradona

Em entrevista ao programa de Diego Armando Maradona, Ronaldo fenômeno disse que o argentino foi uma de suas principais referências no futebol e reafirmou a vontade de voltar a atuar como jogador profissional pelo Fort Lauderdale Strikers, clube no qual se tornou sócio recentemente.

De Zurda é um programa esportivo do canal telesur, da Venezuela, no qual é comandado por Diego Armando Maradona e Victor Hugo Morales, que começou na Copa do Mundo, no Brasil, e teve continuidade até os dias de hoje. Além de comentar e analisar as partidas, o programa também é conhecido por receber diversas personalidades do futebol, já tendo contado com a participação de nomes como Carlos Valderrama, Alessandro Del Piero e até Arthur Antunes Coimbra, o Zico.

Na última edição do programa, quem participou do bate-papo com o ex-camisa 10 da Argentina foi Ronaldo fenômeno, que encontra-se nos Estados Unidos acompanhando a preparação do Fort Lauderdale Strikers, clube no qual se tornou sócio em dezembro do ano passado, para a estreia na temporada.

"Você é um ídolo para todos nós, foi uma fonte de inspiração para todo mundo por tudo de belo que fazia dentro de campo. Foi uma grande honra poder ter conhecer pessoalmente e poder desfrutar desses momentos, posso dizer que você é tão bom fora dos gramados quando foi dentro dele" - se declarou Ronaldo à Maradona durante sua participação no programa.

Bicampeão do Mundo com a Seleção Brasileira, além de ser ídolo em clubes como Internazionale, Real Madrid e Corinthians, Ronaldo disse a imprensa recentemente que gostaria de poder voltar a jogar, nem que fosse algumas partidas pelo Fort Lauderdale Strikers, ele que se despediu dos gramados em 2011.

"Gostaria de poder jogar uma partida dos playoffs, mas primeiro tenho que treinar, entrar em forma para poder voltar a bater na bola. O futebol nos Estados Unidos está crescendo bastante, e em grande velocidade, é uma ótima oportunidade para mim. Quero jogar por mim e pelo clube, não sinto dor no momento, nem no joelho. Ao longo da minha carreira sofri com muitas dores, mas agora estou bem, creio que posso ser capaz de jogar umas três ou quatro partidas" – afirmou Ronaldo, confirmando seu retorno aos gramados com 38 anos, e ainda ouviu o ídolo argentino se oferecer para seu novo clube: "Se precisar de um camisa 10, estou a disposição" - brincou Maradona.

Fort Lauderdale Strikers é um clube da cidade de Fort Lauderdale, da Flórida, e vai disputar a North American Soccer League, que é uma espécie de segunda divisão da Major League Soccer. Uma das principais contratações do time para temporada é o brasileiro Léo Moura, que se despede do Flamengo nessa quarta-feira, aonde entra em campo pela última vez com a camisa rubro-negra diante do Nacional do Uruguai, em amistoso no estádio do Maracanã. O Fort Lauderdale estreia no campeonato americano no dia 4 de Abril, em casa, contra o New York Cosmos, que um dia já contou com Pelé, mas hoje conta com outro astro do futebol mundial, um ex-companheiro de Ronaldo nos tempos de Real Madrid, o atacante espanhol Raúl.