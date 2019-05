Atlético de Madrid e Valencia ficam no empate com gols em jogo pegado

Atlético de Madrid e Valencia se enfrentaram neste domingo (8) no Vicente Calderón em partida válida pela 26ª rodada da Liga BBVA. A partida era de extrema importância para ambas as equipes, já que o Atlético é o atual terceiro colocado e o Valencia o 4°. Com uma vitória dos visitantes, o Valencia ultrapassaria o Atlético. Porém, com o empate em 1-1 as duas equipes ficaram nas mesmas colocações onde começaram a rodada.

No começo da partida, como já era esperado, um jogo muito pegado e com muitas bolas alçadas na área. E foi assim que o Atletico saiu na frente. Após bola cobrada na área, Torres testou, Tiago ajeitou e Koke finalizou de primeira para abrir o placar no Vicente Calderón.

Já na segunda etapa o Valencia voltou um pouco mais solto mas ainda tinha dificuldades para criar. Mas em falta cobrada por Parejo, Moyà espalmou pro meio da área e Mustafi testou para empatar e dar números finais a partida.

Na próxima rodada, o Atlético vai até Barcelona enfrentar o Espanyol no sábado (14), às 12h. Já o Valencia volta para casa, onde enfrenta o Deportivo na sexta-feira (13), às 16h45.

Com poucas chances criadas, Atletico abre o placar na bola parada

Primeiro tempo foi muito pegado, com faltas e cartões amarelos para ambos os lados, principalmente para o lado visitante. Quanto as chances criadas, poucas de ambos os lados. O primeiro a chegar com perigo foi o Valencia, após boa jogada de Gayà pela esquerda, o jovem lateral cruzou na área para Negredo que pegou um belo voleio de esquerda, porém, a bola bateu em seu companheiro, Feghouli e acabou facilitando para a zaga do Atlético fazer o corte.

Minutos depois o Atlético respondeu com boa jogada de Arda com Raúl Garcia que parou nas mãos de Diego Alves. O Atletico tentou respondeu em outra boa jogada entre Arda e Raul, porém, a zaga do Valencia fez o corte antes que pudesse Raúl pudesse finalizar com perigo.

Ambas as equipes tinham dificuldades na criação de jogadas, então apostavam muito nas bolas aéreas, e foi assim que saiu o primeiro gol da partida. Após falta cobrada na área, Torres subiu e tocou para Tiago que ajeitou para Koke chegar finalizando de primeira para abrir o placar para o time da casa.

Após o gol, o Atleti passou a ter um certo domínio na partida visto que o Valencia parecia ter sentido o golpe, porém, as equipes ainda faziam grande partida defensiva e pouquíssimas chances eram criadas.

Em outra boa jogada do Atleti com a dupla Arda e Raúl Garcia, Diego Alves se antecipou ao cruzamento e evitou que a bola pudesse chegar a cabeça do adversário. O primeiro tempo seguiu com muitas faltas e disputas, sempre leais, até o seu fim.

Também na bola parada, Valencia aproveita vacilo e consegue o empate

Já era esperado que a segunda etapa não fosse tão diferente do que foi a primeira, e foi exatamente o que ocorreu. O Valencia voltou um pouco mais solto do que na primeira etapa, porém ainda assim as duas defesas estavam sendo superiores aos ataques e não permitiam que chances fossem criadas.

A primeira boa chance do segundo tempo veio somente aos 10 minutos, Gabi cobrou falta na área e Raúl Garcia cabeceou, quase que na pequena área, e obrigou Diego Alves a fazer boa defesa. O Valencia tentou responder minutos depois, Rodrigo, que a pouco havia entrado no lugar de Feghouli, fez boa jogada pela direita e lançou Piatti, o argentino por muito pouco não alcançou a bola e acabou desperdiçando grande chance para os visitantes.

O Valencia buscava o gol de empate mas não ameaçava a meta de Moyà, já o Atleti quando pouco chegava, era mais incisivo e teve a grande chance de matar a partida após cobrança de escanteio de Gabi, Juanfran subiu no segundo pau e testou para o meio da área, Tiago, livre de marcação e sem goleiro, acabou finalizando mal de primeira, pegando embaixo da bola e acertando o travessão, desperdiçando a melhor chance da equipe na segunda etapa. O jogo seguia no mesmo ritmo que começou, muitas faltas e cartões para ambas as equipes e desempenho técnico abaixo também dos dois lados.

Em boa jogada de Parejo, Gayà recebeu na esquerda e cruzou para a área, Gimenez fez o corte de canela e por pouco não mandou para a própria rede. Já aos 33 minutos da segunda etapa, Parejo cobrou falta na área, Moyà teve dificuldades e espalmou a bola pro meio da área e Mustafi, subiu testando para empatar a partida. Após o gol de empate, o Atlético passou a jogar com mais velocidade do que anteriormente.

Porém, a grande chance de vitória foi do Valencia. Após boa jogada entre Piatti e Gayà pela esquerda, o jovem lateral fez o cruzamento na cabeça de Negredo que testou por cima do gol desperdiçando boa chance.

O Atletico ainda queria a vitória e em rápida jogada de contra ataque, Tiago fez boa jogada pelo meio e deixou o marcador no chão, porém, foi travado por Otamendi na hora da finalização.

Já no final da partida, a equipe da casa ainda tentava criar jogadas de velocidade e em um de seus contra ataques, Javi Fuego derrubou Arda e recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Na cobrança, Gabi lançou na cabeça de Mandzukic que testou para o meio da área, mas Diego Alves se antecipou para fazer a intervenção.