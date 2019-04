Chelsea passa sufoco, mas supera QPR e mantém vantagem na liderança da Premier League

Neste domingo (12), QPR e Chelsea se enfrentaram pela trigésima segunda rodada da Premier League no Loftus Road, fazendo um dos Derbies Londrinos. Antes de a bola rolar para essa rodada, o Chelsea tinha sete pontos de vantagem pro segundo colocado, o Arsenal com dois jogos a menos, mas os Gunners venceram sua partida e diminuíram a diferença pra quatro pontos, obrigando os Blues a dar uma resposta, o que ficava mais difícil com o desfalque de Diego Costa, machucado.

Já o time do vice-artilheiro da liga inglesa, Charlie Austin, tinha a oportunidade de sair da zona do rebaixamento já que os dois times que estavam à frente dele, Hull City e Sunderland perderam.

Esse resultado foi ótimo para o Chelsea, já que o Arsenal havia ganhado seu jogo, e com isso mantém a vantagem pelo menos até a próxima rodada o que mantém a disputa pelo titulo mais pendente pro lado Blue.

Já para o QPR, o empate não era tão mal visto, mas com uma derrota perderam a chance de sair da zona de rebaixamento, mas escapar do rebaixamento não é impossível ainda, na verdade, é bem possível. Poderia ter sido nessa, mas com um tropeço, seja empate ou derrota, e uma vitória o time londrino escapa da zona.

Próximos jogos do Chelsea são dois jogos importantes. No Stamford Bridge, o Chelsea recebe o Manchester United e depois vai ao Emirates Stadium enfrentar o Arsenal, o que pode ser o jogo decisivo da temporada. Já o QPR recebe o West Ham, em outro dérbi Londrino e depois vai ao Anfield enfrentar o Liverpool.

Primeiro tempo morno e com poucas chances de gol

O primeiro tempo foi morno, o time de José Mourinho mal conseguiu chegar, pois errava muitos passes no meio, quando conseguiu foi em uma bola despretensiosa que Willian tentou cruzar, mas foi direto pro gol batendo na trave do goleiro Green. Já o QPR, chegava principalmente pela direita com Isla, que cruzava, mas não também não teve resultado.

O lance mais perigoso do time da casa foi um chute de fora por Charlie Austin já no final do primeiro tempo onde Cortoius fez boa defesa. No mais, o jogo foi muito truncado. Muitas faltas, muitos passes errados e apenas um chute certo. As oportunidades saíram apenas de chutões ou bolas cruzadas, o que mostra um primeiro tempo sem alternativas pra ambas as equipes.

Fabregas marca e Chelsea confirma triunfo

Já no segundo tempo, o time da casa ameaçava mais, logo aos cinco minutos uma bola já havia cruzado a área de Courtois com perigo e o goleiro belga já tinha sido obrigado a fazer uma boa defesa.

Os visitantes só conseguiram ameaçar aos dez minutos quando em uma bola cruzada após um escanteio cobrado por Oscar, que entrou no segundo tempo, e Drogba desviou de cabeça, mas Ivanovic não conseguiu colocar direção na bola. QPR voltou a ameaçar com Philips, que após bom passe de Isla dentro da área, girou em cima de Matic e chutou, mas Courtois estava lá pra fechar o gol com uma bela defesa.

Durante o segundo tempo o jogo seguiu na mesma pegada, poucas chances e muitos passes errados, assim como no primeiro tempo. Aos trinta e sete minutos após um escanteio e a bola ficar na área dos Blues, Austin chutou prensado pra mais uma defesa de Courtois. Até esse momento do jogo, o Chelsea não tinha acertado um chute ao gol do goleiro Green. O que mostra muito do que foi o jogo.

Mas aos quarenta e dois minutos, após um chute estranho pelo goleiro Green, Hazard se aproveitou, tabelou com Matic e passou pra Fabregas fazer 1 a 0 Chelsea, no primeiro chute ao gol o time de Mourinho mostrou eficiência. Após o gol dos Blues, o QPR não chegou a ameaçar a meta dos Blues, que ainda tirou Fabregas para Zouma, zagueiro, entrar para segurar o resultado.