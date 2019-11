Resultado Arsenal x Reading pela FA CUP 2015 (2-1)

16:03 Obrigado pela preferência e permaneçam alertas às novidades do mundo dos esportes aqui, na VAVEL Brasil!

PÓS-JOGO: A partida contra o Reading foi bastante truncada. Ninguém esperava um jogo tão complicado. Em duelo muito igual, mesmo com os dois gols de Sanchez, o personagem da partida acabou por ser o goleiro do Reading, Federici. O Goleiro vinha sendo um dos melhores em campo, com grandes defesas e interveções importantíssimas. Até que no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, o lance que definiu a partida. Em chute de Sanchez, o goleiro engoliu um frango histórico e inacreditável(vídeo abaixo).

PÓS-JOGO: O Arsenal irá defender o título e pode conquistar sua décima segunda taça. Seu adversário será decidido em partida que acontece amanhã entre Liverpool x Aston Villa.

PÓS-JOGO: Com dois gols de Alexis Sanchez, o Arsenal bateu o Reading por 2x1 e está em mais uma final de Copa da Inglaterra.

30' ACABA O JOGO. ARSENAL NA FINAL!

29' Falta perigosíssima para o Arsenal. Walcott arranca e é derrubado na risca da grande área.

29' Arsenal gasta o tempo no campo de ataque, vai acabar o jogo.

28' Apenas dois minutos para o fim da partida, Reading se manda para o ataque e aposta tudo e levantamentos para área.

26' Impedimento. Mackie recebe em posição irregular.

25' Arsenal toca a bola no campo de ataque para passar o tempo.

24' Reading chega em cruzemento pela esquerda, Koscielny corta.

23' Isolou. Mackie finaliza de fora da área e bola vai longe do gol de Szczesny.

22' Reading tenta chegar na base do chutão. Time acredita no empate, torcida vem junto.

21' NA TRAVE! Ozil recebe na grande área e serve Giroud, o francês bate firme e a bola para no poste direito.

20' Substituição no Reading. SAI: Pogrebnyak, ENTRA: Yakubu

19' A bola foi levantada para área e Szczesny conseguiu afastar bem.

18' Falta perigosa para o Reading.

18' Cartão amarelo para Gabriel Paulista.

17' Ozil chega bem na entrada área, mas a finalização deixa a desejar. Bola sai sem perigo a esquerda do goleiro Federici.

16' Rola a bola para o segundo tempo da prorrogação, o Reading já tenta a finalização com Mackie, que chuta para longe.

INTERVALO: O gol foi o último lance do primeiro tempo da prorrogação.

15' GOOOOOOOOOOOL DO ARSENAL! ALEXIS SANCHEZ! QUE FRANGO DO FEDERICI. Em lance pela esquerda, Sanchez invade a área, corta pro meio e bate rasteiro, a bola vai tranquila pra Federici que engole um frango histórico. Que pecado, o goleiro do Reading fazia grande atuação.

13' Cobrança sem perigo, Arsenal mantém posse de bola no campo de ataque.

12' QUASE! Ramsey solta a bomba da entrada da área, Federici faz uma grande defesa. Escanteio para o arsenal.

11' Essa foi a última alteração no Arsenal, a segunda foi a saída de Welbeck para entrada de Giroud, alteração aconteceu quando estávamos com problema.

10' Substituição no Arsenal. SAI: Coquelin, ENTRA: Walcott.

8' Walcott vem aí no Arsenal!

7' Arsenal toca bola no campo de ataque, jogo é bastante aberto nesse momento, as duas equipes vão para o ataque quando conseguem a posse de bola.

6' O público em Wembley ultrapassa os 84.000 torcedores, número fantástico.

4' Arsenal chega pela esquerda, Gibbs cruza para fácil defesa de Federici.

3' Reading não tem pressa nem para bater lateral.

2' Cazorla finaliza da entrada da área, bola vai pra fora.

67' Arsenal toca a bola no campo de ataque, tenta se encontrar em campo e parar a pressão do Reading.

66' PEGOU MAL! Em nova jogada pela esquerda, a bola é cruzada para Williams na entrada da área, que livre de marcação bateu muito mal na bola, era a virada do Reading.

65' Em cruzamento da esquerda, a bola toca na mão de Debuchy dentro da área, Reading pede pênalti, não marcado.

64' Diferentemente do primeiro tempo onde não tivemos uma equipe melhor, na segunda etapa o Reading visivelmente controla o jogo.

63' O alemão deixou o jogo lesionado.

62' Substituição no Arsenal: SAI: Mertesacker, ENTRA: Gabriel Paulista.

61' Welbeck não faz uma boa partida, como já foi dito anteriormente, o time claramente sente falta de Giroud no comando de ataque.

60' O Arsenal está aparentemente nervoso em campo, errando passes simples. O Reading aproveita o momento e tenta atacar mais, a torcida vem junto.

57' O Arsenal tenta reagir após o duro golpe sofrido.

55' O Reading surpreende a todos com o gol de empate. Pogrebnyak mostrou muita raça e consegui um cruzamento improvável. A bola era defensável, mas Szczęsny tinha visão encoberta.

53' GOOOOOOOOOL DO READING! MCCLEARY. Em cruzamento da esquerda, McCleary se estique e consegue finalização firme, Szczęsny ainda tenta defesa, mas a bola já morria no fundo do gol, é o empate do Reading.

51' Reading tenta atacar, mas para na defesa bem postada dos gunners.

49' LANCE PERIGOSO! Cazorla cruza na pequena área, Mertesacker em posição legal aparece livre, porém erra o movimento e perde boa chance de ampliar o placar.

48' Falta para o Arsenal na intermediária, Cazorla ajeita a bola, vem levantamento pra área.

47' Assim como na primeira etapa, o Reading tenta pressionar no começo do jogo.

46' Levantamento para área do arsenal, Pearce cabeceia para fora.

46' Bola rolando para o segundo tempo, saída do Arsenal.

INTERVALO: As equipes já estão no gramado sem nenhuma alteração, tudo pronto para o início do segundo tempo.

INTERVALO: O primeiro tempo foi de muita garra e briga no meio campo, nenhuma das equipes conseguiu se impor em campo e dominar a partida. Quando caminhávamos para um 0x0 sem graça, Ozil resolveu aparacer e com um belo passe desmontou a defesa do Reading, coube a Sanchez ter calma para abrir o placar. A partida segue aberta e tudo pode acontecer no segundo tempo.

INTERVALO: Alexis Sanchez comemora gol que abriu o placar em Wembley. (Foto: Divulgação/Arsenal)

46' Apita Martin Atkinson, fim de papo na primeira etapa.

46' Cartão amarelo para Chalobah após entrada mais forte em cima de Gibbs.

45' Árbitro indica +1 de acréscimo.

44' Após cobrança de escanteio sem perigo, o Reading puxou rápido contra-ataque, que também não levou sustos ao arsenal.

43' Debuchy cruza e para na zaga, escanteio para o arsenal.

40' O jogo era truncado, mas a qualidade técnica e individual fez a diferença, passe de Ozil para Sanchez foi sensacional e furou a defesa do Reading.

39' GOOOOOOL DO ARSENAL! ALEXIS SANCHEZ! Ozil teve liberdade pela primeira vez no jogo, enfiou bola fantástica para o Sanchez dentro da área, que com calma limpou a marcação e bateu bem para abrir o placar, sem chance para Federici.

37' Boa marcação do Reading anula as principais peças do Arsenal, Ozil praticamente não participou da partida até agora.

36' Perde e ganha no meio campo, Sanchez recebe na esquerda e mais uma vez não consegue definir bem a jogada, saiu com bola e tudo pela linha lateral.

34' Arsenal ronda a área do Reading tentando furar a defesa adversária, que se posta muito bem e anula os espaços.

32' Jogo segue sem muitas chances reais de gol, bem abaixo do esperado, principalmente do lado do Arsenal.

31' Debuchy sai com bola e tudo pela linha de fundo, tiro de meta para o Reading.

30' O Arsenal vem sentindo falta de Giroud na partida, Welbeck que é seu substituto, vem caindo mais pelas pontas.

28' Partida é muito truncada, até o momento a vontade está valendo mais do que a técnica.

26' QUASE, ALEXIS SANCHEZ. Em bela enfiada de bola de Santi Cazorla, Sanchez ganha na velocidade dos zagueiros e divide com goleiro do Reading, saída de Federici para pressionar atacante do arsenal foi crucial para a não abertura do placar.

25' Em jogada pela direita, Debuchy cruza para Alexis Sanchez, que cabeceia para fácil defesa de Federici.

23' O Reading vai surpreendendo e fazendo um bom jogo, marca bem o Arsenal e tenta sair nos contra-ataques.

21' Cazorla arrisca da entrada da área, bola sobe e não assusta.

20' Partida se concentra no meio campo, a briga pela posse de bola é constante.

17' COM MUITO PERIGO! Ozil bate falta colocada, bola passa rente ao ângulo esquerdo do goleiro Federici.

16' Falta para o Arsenal na entrada da área, Welbeck estava no lance.

15' O Arsenal tenta sair mais para o jogo e chega a linha de fundo, no entanto, Alexis Sanchez novamente bateu mal na bola na hora do cruzamento, tiro de meta para o Reading.

13' UH! Na cobrança, a zaga rebate para entrada da área, Chalobah bate bem, a bola desvia na zaga e o Reading ganhou escanteio, no entanto, a cobrança foi muito mal feita e não ofereceu novo perigo aos gunners.

12' Falta para o Reading, Coquelin derruba McCleary quase na entrada da área, lance perigoso.

11' Em novo ataque do Reading, Mackie é flagrado em posição irregular.

10' Partida é muito movimentada, as duas equipes tentam o ataque o tempo todo.

8' Responde o Reading, em rápida jogada de contra ataque, Obita bate forte da entrada da área, para defesa segura de Szczesny.

7' DEFENDE, FEDERICI. Na cobrança de escanteio, Ozil cruza na primeira trave, Mertesacker antecipa e cabeceia para boa defesa do goleiro do Reading.

7' CHEGOU MAIS UMA VEZ. Em nova trama ofensiva, a bola sobra para Sanchez que bate de bico na entrada da área, a bola desviou e é escanteio para os gunners.

6' Arsenal toca a bola no campo de ataque.

4' QUASE! Gibbs lança em profundidade para Welbeck que sai cara a cara com Federici, que fecha bem o ângulo, a bola rebate em Welbeck e sai em tiro de meta para o Reading.

2' O Arsenal consegue chegar ao ataque, mas Alexis inverte o jogo muito forte para Ramsey, apenas tiro de meta para o Reading.

1' O Reading tenta uma pressão inicial.

1' Bola rolando em Wembley, saída de jogo do Reading.

Tudo pronto para o início de partida.

A Copa da Inglaterra começou com 763 clubes. É a competição mais antiga e uma das mais tradicionais no futebol.

Os times entram em campo nesse momento, muita festa nas arquibancadas. Jogo em Wembley sempre é especial, tanto para os torcedores, como também para os atletas.

Em 5 minutos teremos bola rolando, Wembley já está tomado de azul, branco e vermelho.

Confirmando novamente as escalações:

Reading: Federici; Gunter, Obita, Pearce, Hector; Williams, Chalobah, McCleary, Robson-Kanu; Mackie, Pogrebnyak.

Arsenal: Szczesny, Debuchy, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Coquelin, Ramsey, Cazorla, Ozil; Alexis, Welbeck.

Multidão chegando em Wembley, a atmosfera da partida é fantástica

Para o Reading, seria uma final inédita, onde esse elenco entraria para história.

Caso alcance a final, o Arsenal irá em busca do décimo segundo título, com isso seria de forma isolada o maior campeão da competição, atualmente divide esse título com o Manchester United, que também possui 11 títulos.

O experiente e eficiente árbitro inglês Martin Atkinson comandará o jogo.

A grande surpresa na escalação do Arsenal foi a ausência de Giroud, que vive grande fase. Debuchy também é novidade, retorna ao time titular depois de 3 meses de fora.

Wenger terá como opções no banco: Ospina, Gabriel Paulista, Monreal, Flamini, Wilshere, Walcott e Giroud.

ARSENAL CONFIRMADO: Szczesny, Debuchy, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Coquelin, Ramsey, Cazorla, Ozil; Alexis, Welbeck.

Vestiário dos gunners também já está pronto. (Foto: Divulgação/Arsenal)

READING CONFIRMADO.

Vestiário do Reading já pronto para a partida de logo mais. (Foto: Reprodução/Reading)

Do outro lado, o meia McCleary do Reading afirmou que a equipe vem construindo o papel de azarão durante a competição e espera continuar assim: "A cada rodada que passa, nós estamos indo muito bem com esse papel de azarão, espero que possamos dar mais uma grande virada contra o Arsenal."

Mesmo com o favoritismo para partida, o clima no arsenal é de cautela total, em entrevista concedida ao site oficial da Copa da Inglaterra, o jovem Chambers mostrou o respeito com qual o time vai para o jogo: "É a Copa da Inglaterra, em Wembley, tudo pode acontecer e nós sabemos disso. Por isso temos que ir 100% focados e dar o nosso melhor."

FIQUE DE OLHO: Giroud, Arsenal: O centroavante francês vive seu melhor momento desde que chegou aos gunners.

FIQUE DE OLHO: Garath McCleary, Reading: O meia jamaicano de 27 anos é um dos destaques do Reading. Marcou gol e comandou a equipe nas quartas de finais contra o Bradford. Durante a semana concedeu entrevistas prometendo grande empenho na batalha de Wembley.

A última partida entre os dois ocorreu em 2013, no Emirates Stadium, em jogo válido pela Premier League. O Arsenal venceu por 4x1.

A história do confronto se resume em apenas 12 partidas, com 12 vitórias do Arsenal. Um desses jogos ficou marcado na história, em 2012, pela Taça da Liga Inglesa, as equipes duelaram em Reading, com o incrível placar de 7x5 para o Arsenal, conquistado já na prorrogação.

Veja os gols da partida:

Já o Arsenal teve tarefa ainda mais complicada, não precisou de um segundo jogo, mas em duelo fantástico, viajou até Manchester, onde venceu o United por 2-1.

Nas quartas de finais, o Reading precisou do jogo de volta para conseguir a classificação, o famoso "replay". Na segunda partida, a equipe bateu o Bradford City pelo placar de 3-0, confira os lances da partida.

A semi-final da competição é realizada em partida única, sem mando de campo. O jogo ocorre no lendário estádio de Wembley. A outra semi-final acontecerá amanhã, o duelo será entre Liverpool x Aston Villa.

Boa tarde internauta, a partir de agora começamos a transmissão da Copa da Inglaterra. Acompanhe comigo em tempo real o jogo entre Arsenal x Reading, em Wembley. O pontapé inicial será as 13:20, horário de Brasília.