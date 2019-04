Guia VAVEL da Libertadores: Tigres-MEX x Universitário Sucre-BOL

Tigres e Universitario Sucre se enfrentam pela oitavas de final da Copa Libertadores da América 2015. Ambas equipes nunca venceram a competição. O clube mexicano teve sua melhor campanha em 2005, quando alcançou as quartas de final. Já o time boliviano nunca chegou tão longe. Após campanha surpreendente na 1ª fase, o Tigres superou o River Plate e foi líder de seu grupo, enquanto o Universitario se classificou na segunda posição na mesma chave do Cruzeiro.

Com melhor campanha, o Tigres tem a vantagem de decidir em casa a classificação e é o favorito no embate. O clube boliviano tentará fazer valer a altitude de 2.810 metros da cidade de Sucre para surpreender seu adversário. O vencedor do confronto encara o vencedor do duelo entre Emelec-EQU e Atlético Nacional de Medellín-COL.

Campanha do Tigres na Libertadores 2015

O clube mexicano teve a 5ª melhor campanha da 1ª fase no Grupo 6, composto também por River Plate, San Jose-BOL e Juan Aurich-PER. Com 14 pontos e invicto, o time do Tigres alcançou quatro vitórias e dois empates, possuindo o segundo melhor ataque da competição até aqui com 16 gols pró, atrás apenas do Boca Juniors, que marcou 19. Veja a campanha dos norte-americanos:

18/2 - 3x0 Juan Aurich (C)

5/3 - 1x1 River Plate (F)

11/3 - 1x0 San Jose (F)

17/3 - 4x0 San Jose (C)

8/4 - 2x2 River Plate (C)

15/4 - 5x4 Juan Aurich (F)



Orquestrado por Guerrón, atacante equatoriano campeão da Libertadores pela LDU em 2008, e pelo brasileiro Rafael Sóbis, ex-Internacional e Fluminense, o time mexicano é uma das surpresas da competição, e promete ser uma pedra no sapato das equipes favoritas ao título. Internacional e Atlético-MG estão do mesmo lado da chave e podem cruzar com a equipe mexicana em uma possível semi-final.

Campanha do Universitario de Sucre na Libertadores 2015

O clube boliviano é um dos azarões da competição. Única equipe do país a avançar para as oitavas de final de final, o time de Sucre teve a 5ª pior campanha da 1ª fase da Libertadores no Grupo 3, juntamente com Cruzeiro, Mineros de Guayana-VEN e Huracán-ARG. Com 9 pontos, o Universitario obteve duas vitórias, três empates e apenas uma derrota. Veja a campanha do clube boliviano

25/2 - 0x0 Cruzeiro (C)

3/3 - 1x0 Mineiros (F)

10/3 - 0x0 Huracán (C)

19/3 - 1x1 Huracán (F)

14/4 - 2x0 Mineiros (C)

21/4 - 0x2 Cruzeiro (F)

A classificação do Universitário se deu após a surpreendente derrota do Huracán-ARG para o Mineros-VEN, lanterna do grupo, pelo placar de 3 a 0. Mesmo perdendo para o Cruzeiro por 2 a 0, o time boliviano ficou com a segunda vaga e avançou para as oitavas de final, mas terá que se superar se quiser chegar mais longe e repetir a boa campanha feita pelo Bolívar na Libertadores do ano passado. Na ocasião, o time boliviano chegou a semi-final.

Destaques das duas equipes

O clube mexicano tem como principal destaque o atacante Guerrón. Autor de 4 gols na primeira fase, o equatoriano está entre os artilheiros da competição. Explosivo, vem conquistando a torcida mexicana com suas arrancadas. O mesmo foi responsável pelo título da Copa Libertadores da LDU do Equador em cima do Fluminense em 2008 e tenta levantar a taça da competição mais uma vez, agora pelo Tigres.

O clube boliviano por sua vez é altamente dependente do meia De La Cuesta. Melhor jogador do time, ele é o responsável por servir a dupla de ataque Suárez e Castro, autores de dois gols cada. A grande arma do Universitário talvez seja a altitude, vilã de todos os clubes que não estão acostumados com o ar rarefeito. Se valendo de seu maior aliado, o time de Sucre tentará avançar para as quartas e eliminar o favorito Tigres.

Treinadores

O brasileiro Ricardo Ferretti é o atual treinador do Tigres. Revelado pelo Botafogo nos anos 70, Ricardo ainda vestiu as camisas de Vasco e Bonsucesso, mas encerrou sua carreira no Pumas-MÉX em 1991, onde também começou sua carreira de treinador. O comandante só treinou times mexicanos em sua carreira. Na lista estão Pumas, Chivas, Toluca, Monarcas Morelia e Tigres. Assim como o clube, Ricardo nunca foi campeão da Libertadores e tenta seu primeiro título na competição.

O boliviano Julio Cesar Baldivieso treina a equipe do Universitário Sucre. Assim como o técnico de seu adversário nas oitavas de final da Libertadores, Julio só treinou times na Bolívia, como Aurora, Real Potosí, San Jose e o Universitário Sucre. Ele tem a missão de tentar conduzir pela primeira vez na história uma equipe boliviana ao título de campeão da Libertadores da América.