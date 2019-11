Resultado Arsenal x Swansea pela Premier League 2015 (0x1)

Finalizamos aqui a nossa transmissão, obrigado pela preferência e permaneçam alertas às novidades do mundo dos esportes aqui, na VAVEL Brasil!

PÓS-JOGO: Na próxima rodada os gunners viajam até Manchester onde farão o grande clássico da rodada contra o Manchester United. O Swansea recebe o Manchester City para continuar sonhando com a vaga na Liga Europa e quem sabe até ajudar o Arsenal a recuperar a vice-liderança.

PÓS-JOGO: Essa foi a segunda derrota do Arsenal em casa na temporada, um resultado a ser lamentado pelo time de Wenger. Com a derrota, o Arsenal permanece na terceira posição e agora não depende só de suas forças para ser vice-campeão. Se voltar a vacilar na partida a menos que tem contra o Sunderland, pode até terminar em quarto, atrás do Manchester United.

PÓS-JOGO: Grande resultado para a equipe do País de Gales. Com a vitória, o Swansea chega aos 56 pontos e encosta no Southampton e Tottenham. Com a sétima posição podendo virar vaga na Liga Europa caso o Arsenal vença a FA CUP, teremos uma disputa muito forte entre essas equipes na reta final da competição.

94' FIM DE JOGO EM LONDRES! Vitória importantíssima para o Swansea.

92' Ramsey pega rebote na entrada da área e bate forte, bola explode na zaga.

91' Wilshere chega na linha de fundo e bate forte cruzado, Fabianski deita e defende com segurança.

90' +4, vamos até 94.

90' Sanchez arrisca de fora da área e Fabianski defende com facilidade.

87' O Arsenal sofreu o gol no seu momento melhor na partida, o time está visivelmente abalado e sem poder de reação.

85' GOOOOOOOL DO SWANSEA! GOMIS! Em cruzamento vindo da esquerda, Gomis sobe e cabeceia firme para abrir o placar. Ospina ainda chegou a fazer a defesa, mas a bola já tinha ultrapassado a linha.

84' Falta de ataque cometida pelo Arsenal.

82' O Swansea consegue amenizar um pouco a pressão que sofria.

80' O goleiro polonês se torna o nome do jogo, muito exigido.

78' PERDEU, CAZORLA! Meia recebe na grande área e bate forte para nova defesa de Fabianski.

77' FABIANSKI FAZ MILAGRE! Sanchez recebe quase na pequena área e bate para boa defesa de Fabianski, no rebote, Walcott bate forte e o goleiro defende novamente. Lance incrível!

76' Ramsey arrisca de fora da área, a bola vai no cantinho e Fabianski novamente defende bem.

74' FABIANSKI DE NOVO! Monreal invade a grande área e bate forte para grande defesa do goleiro do Swansea, a bola sai em escanteio.

73' Substituição no Swansea: SAI: Ki, ENTRA: Gomis.

72' Pressão do Arsenal é muito grande.

71' FALTOU FORÇA. Bellerin cruza e Walcott consegue desviar com o biquinho da chuteira, Fabianski defende.

71' Sanchez bate mal no primeiro pau e a zaga afasta.

70' Cazorla bate da entrada da área, bola desvia em Williams e sai para escanteio.

68' Substituição no Arsenal: SAI: Giroud, ENTRA: Walcott.

67' Em sua primeira participação, Wilshere cruza para defesa tranquila de Fabianski.

66' Substituição no Arsenal: SAI: Coquelin, ENTRA: Wilshere.

63' FABIANSKI! Cazorla domina dentro da área, abre espaço e bate firme, Fabianski defende com dificuldade em dois tempos.

62' Pressão do Arsenal! Pela primeira vez no jogo os gunners conseguem se impor e pressionam o adversário.

60' QUASE, RAMSEY! Em rápido contra-ataque, galês invade a área e bate muito forte, bola vai na rede pelo lado de fora.

59' Substituição no Swansea: SAI: Rangel, ENTRA: Richards.

58' FABIANSKI! Ozil encontra Giroud em excelente posição na entrada da área, francês bate colocado, mas com pouca força. Fabianski defende firme.

55' Ospina! Shelvey cruza pela esquerda, Ospina se antecipa e fica com a bola. Jogo muito bom nesse momento.

54' Jogo é mais aberto nessa segunda etapa, o Arsenal consegue criar mais, o Swansea também vai ao ataque.

53' Ramsey chega na linha de fundo e cruza mal, tiro de meta para o Swansea.

52' PRA FORA! Giroud encontra Sanchez na grande área, chileno ganha de Fernandez e bate forte, a bola vai na rede pelo lado de fora.

51' CHEGOU BEM! Bellerin cruza pela direita buscando Giroud no primeiro pau, Fernandez divide com o centroavante e salva o Swansea.

50' Sigurdsson cruza e a zaga do Arsenal afasta.

49' Montero avança pela esquerda e toca para Ki na entrada da área, meia finaliza, a bola desvia e sai para escanteio.

48' Primeiros minutos como no primeiro tempo, Arsenal toca a bola no campo de ataque sem conseguir chegar com perigo.

45' Bola rolando, saída do Swansea.

Tudo pronto para a bola rolar.

As equipes já voltam para o segundo tempo.

INTERVALO: Parece mais um jogo de xadrez no Emirates. O Arsenal nem de longe lembrou o time das últimas rodadas, não assustou Fabianski nenhuma vez, muito disso se deve a boa atuação defensiva de Swansea, que também saiu algumas vezes em contra-ataque. Apesar do Arsenal ter tido mais de 70% na posse de bola, o Swansea sempre se mostrou mais organizado em campo.

47' Fim de papo no primeiro tempo. 0x0!

46' Montero vem em diagonal e arrisca da entrada da área, pra fora.

45' Vamos até 47.

45' Do campo de defesa, Sanchez faz belo lançamento para Ramsey na grande área, Fabianski estava ligado e chegou pouco antes do galês.

44' Partida muito truncada.

41' Pra fora! Giroud recebe na entrada da área, ajeita o corpo e bate com curva. A bola sobe um pouco e não assusta Fabianski.

40' Arsenal tem incríveis 73% de posse de bola, o que não traduz o que é a partida, os gunners não criaram nenhuma chance clara de gol até aqui.

37' Cartão amarelo para Shelvey. Em mais um carrinho duro no meio campo, jogador do Swansea é punido com o primeiro cartão do jogo.

35' Monreal aparece pela esquerda e cruza com muita força, Ramsey se esforça mas não evita saída, tiro de meta.

33' Sanchez tenta cruzamento e ganha escanteio. Na cobrança, falta de ataque no goleiro Fabianski.

32' Arsenal mantém a posse de bola, mas não leva perigo ao gol de Fabianski.

28' Falta para o Swansea no campo de ataque, Shelvey faz o levantamento, Ospina voa e encaixa bem.

26' Na cobrança, Cazorla levanta na área e a bola fica com Fabianksi. Sanchez reclama de pênalti.

25' Mais uma falta em cima do Giroud na intermediária. Atacante francês demonstra ter muita dor. Fernandez teria dado uma joelhada.

23' O Arsenal não consegue furar a defesa bem armada do seu rival, insiste em tocar a bola no meio campo, quando tenta algo mais profundo, é desarmado.

21' Impedido. Ozil lança Giroud, mas o atacante estava em posição irregular, impedimento bem marcado.

18' Giroud perde bola na intermediária defensiva, Shelvey tenta a finalização, a bola fica na zaga, na volta o meia tenta novamente, Ospina cai e defende firme.

16' Depois de uma boa troca de passes, Ramsey tenta enfiada para Giroud, porém o francês partiu antes e a bola ficou limpa para Fabianski.

13' Swansea faz uma boa partida e também sai para o jogo, os dois times buscam um ataque quando estão com a posse de bola.

11' Muito mal! Ozil bate a falta em cima de Mertesacker que também estava na barreira. Jogada terrível.

10' Jogo parado para atendimento a Williams que levou a pior no lance da falta.

9' Falta perigosa! Giroud é derrubado na entrada da área, lance pode levar muito perigo

8' Looonge! Shelvey tenta surpreender Ospina do meio campo, mas bola vai longe do gol de Ospina.

7' OSPINA. Em roubada de bola, Swansea sai em rápido contra-ataque, Rangel invade a área e bate de esquerda, Ospina cai bem e defende em dois tempos.

6' Arsenal volta a tocar bola em seu meio campo, swansea se posiciona todo no campo de defesa

4' Cazorla tenta lançamento para Ramsey, bola vai muito forte e sai em tiro de meta para o Swansea

2' QUASE O PRIMEIRO. Em boa trama pela direita, Ramsey cruza para Giroud que cabeceia por cima. Passou perto.

2' Shelvey comete falta dura no meio campo em cima de Alexis Sanchez.

1' Arsenal mantém a posse de bola desde o toque inicial.

0' Bola rolando em Londres.

Equipes entram em campo nesse momento.

O árbitro da partida será o competente Kevin Friend

Garry Monk tem um banco com os seguintes jogadores: Tremmel, Richards, Britton, Grimes, Barrow, Emnes, Gomis

Swansea também está escalado: Fabianski, Rangel, Fernandez, Williams, Taylor; Ki, Shelvey, Cork, Sigurdsson;Montero, Dyer

Wenger terá como opções no banco de reserva: Szczesny, Gibbs, Gabriel, Flamini, Wilshere, Rosicky, Walcott

Arsenal confirmado: Ospina; Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Coquelin, Cazorla, Ramsey, Ozil; Alexis, Giroud

O Emirates Stad é o palco do jogo Arsenal x Swansea 2015. O estádio tem capacidade para 60 mil torcedores e promete receber bom público.

Durante a semana, Ramsey e Welbeck não treinaram com lesões e são dúvidas para o jogo, porém ambos devem voltar já na rodada seguinte.

Fique de olho: Alexis Sanchez, atacante do Arsenal. O chileno é sem dúvida alguma o grande jogador dos gunners na temporada. Na última partida comandou a vitória por 3-1, em duelo fora de casa contra o Hull City. (Foto: Divulgação/Arsenal)

Fique de olho: Jefferson Montero, meia do Swansea. O Equatoriano vem fazendo boas partidas, marcou um dos gols da vitória por 2-0 contra o Stoke City na última rodada. (Foto: Getty Images)

Outro grande jogo aconteceu no primeiro turno desta edição da Premier League. Em partida emocionante e de muita briga, o Arsenal abriu o placar já na reta final, mas não contava com uma virada histórica do Swansea. Veja os gols:

O último jogo que aconteceu no Emirates não teve vencedor. Em grande confronto, as equipes empataram por 2 a 2 na temporada passada. Confira os gols da partida:

Apesar de terem se enfrentado pela primeira vez em 1926, o histórico de duelos conta apenas com 19 partidas. Com nove vitórias do Arsenal, seis do Swansea e quatro empates.

O Swansea mais uma vez agradou aos seus torcedores, no momento ocupando a oitava posição com 53 pontos, o clube do País de Gales fica atrás apenas dos esquadrões que gastaram muito dinheiro para a temporada, incluindo o Southampton.

Faltando apenas duas rodadas para o término do campeonato, os dois times caminham para um final tranquilo. O Arsenal luta pela vice-liderança com o Manchester City, no momento está três pontos atrás do rival, porém com duas partidas a menos. Além da Premier League, os gunners ainda disputarão o título da FA CUP em final onde enfrentará o Aston Villa.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Arsenal x Swansea minuto a minuto, partida válida pela 36ª rodada da Premier League, a ser disputada às 16h (de Brasília), no Emirates Stad.