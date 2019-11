Segunda morte em menos de dez dias no futebol argentino volta a paralisar atividades locais

Nos últimos dez dias, o futebol argentino sofreu duas baixas irrevogáveis. Trata-se de Emanuel Ortega, zagueiro do San Martín de Burzaco, que sofreu um choque no muro do estádio no início de março, entrou em coma e faleceu 11 dias depois, e Cristian Gómez, lateral do Atlético Paraná, que morreu dentro de campo no último domingo (24), e. Devido às duas perdas, a Associação de Futebol Argentino (AFA) suspendeu as atividades futebolísticas locais duas vezes em dez dias.

No início de maio, o jogador Emanuel Ortega, de apenas 21 anos sofreu um grave acidente e entrou em coma após se chocar contra um muro do estádio Francisco Bago no decorrer da partida entre San Martín de Burzaco, clube em que atuava, e Juventud Unida, times da terceira divisão do futebol argentino. Após ficar em estado de coma por 11 dias, o jovem zagueiro entrou em óbito no dia 14 de maio.

Além de Emanuel, Cristian Gómez, de 27 anos, também teve um fim trágico no futebol argentino. O lateral foi vítma de um mal súbito aos 32 minutos da etapa complementar em partida diante do Boca Unidos. De imediato, Cristian recebeu atendimento dos médicos de ambos os clubes, mas mesmo sendo encaminhado ao hospital com urgência, não resistiu e acabou por falecer. O motivo de sua morte ainda não foi claramente divulgado.

Dirigentes, torcedores e jogadores receberam a notícia com grande pesar. Devido ao ocorrido, a AFA optou por suspender a rodada no país. A partida que seria válida pela 13ª rodada do campeonato argentino entre Tigre e River Plate foi adiada.

“Em outro domingo triste, a Associação Argentina de Futebol manifesta sua profunda dor pelo falecimento do jogador Cristian Gómez, durante a partida entre Boca Unidos e Atlético Paraná, equipe onde atuava", disse a AFA em nota oficial.

"Também esclarecemos que a AFA mantinha no estádio do Boca Unidos um desfibrilador manual, assim como a ambulância obrigatória que fez os primeiros socorros no atleta. No entanto, o destino excedeu todas as advertências. Esta federação, como todo o mundo do futebol, se põe à disposição da família e amigos do jogador", finalizou.