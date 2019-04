Brendan Rodgers segue no Liverpool mesmo com críticas da torcida

Na última terça-feira (2), após uma reunião com o presidente do Liverpool e um representante da Fenway Sports Group, Mike Gordon, o treinador Brendan Rodgers teve sua permanecia confirmada no comando dos Reds.

Após a última rodada da Premier League, onde o Liverpool foi goleado pelo Stoke City pelo placar de 6 a 1, as críticas da torcida aumentaram e parecia que uma demissão de Brendan Rodgers era provável. Mas com a confirmação de que Jurgen Klopp vai ficar uns meses fora do futebol e Rafa Benitez assumindo o comando do Real Madrid, o Liverpool ficou com poucas opções no mercado.

A reação da torcida foi dividida, nas redes sociais a maioria não aprovou decisão dos mandatários do clube, afirmando que o clube fará outra temporada ruim. Outros disseram que a decisão é correta e que a culpa é dos jogadores, assim a equipe precisa agir corretamente na janela de transferências.

O técnico precisa agora trabalhar na montagem da equipe. Alguns jogadores que parecem estar no caminho de saída, como Sterling que teve seu nome ligado a vários clubes, incluindo da grandes da Inglaterra e outros que estão chegando como Milner, que teve sua contratação confirmada nesta quinta-feira (4), vindo do Manchester City de graça no término do seu contrato.