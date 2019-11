Villarreal acerta contratação do meia Castillejo e do atacante Samuel García junto ao Málaga

No início da noite desta quinta-feira (18), o Villarreal confirmou a contratação de dois jogadores. Trata-se do meia Samuel Castillejo e do atacante Samuel Garcia, ambos ex-Málaga. Os dois atletas chegaram ontem na noite da última quarta-feira (17) no clube para realizaram os exames médicos, e nesta manhã os nomes do novos reforços já constavam no site. A apresentação oficial dos jogadores acontecerão na pré-temporada da equipe.

Samuel Garcia se mostrou entusiasmado para nova etapa de sua carreira; "Estou muito animado com esta nova etapa na minha carreira. Villarreal é o lugar perfeito para continuar a crescer como jogador", disse ao site oficial do clube. Nas duas temporadas em que atuou pelo Málaga, Samuel Garcia disputou 59 jogos, e marcou apenas 9 gols. Nunca foi um titular certo no clube.

Já o seu xará, Samuel Castillejo, se mostrou bastante grato pela oportunidade de defender as cores do Villarreal; "Eu sou muito grato ao Villarreal por esta grande oportunidade que me dá, e espero levá-la. Este é um grande clube, que se concentra nos jovens", disse o meia.

Samuel Castillejo de 20 anos, foi revelado pelo Explanata FS em 2004 quando tinha apenas 16 anos de idade. Na temporda 2011/2012 chegou ao Málaga B, onde disputou 75 jogos, marcando 22 gols. Em 29 de agosto de 2014, Castillejo fez a sua estreia oficial na equipe do Málaga, onde disputou 34 jogos e marcando apenas 1 gol. Ele é conhecido por ser um cara que atua pelas pontas, imprimindo bastante velocidade e habilidade. Será uma boa opção para o recheado grupo de garotos do Submarino amarelo.

Os valores da negociação não foram revelados, mas, segundo algumas fontes, ela gira em torno de 15 a 17 milhões de euros. O Málaga possuía 100% dos direitos econômicos dos jogadores, mas vendeu todos para o clube.

Goleiro Alphonse Areola também é oficializado

Outro que também foi confirmado como reforço do Submarino amarelo foi o jovem goleiro Alphonse Areola. Ele chega por empréstimo de uma temporada e irá suprir a ausência do goleiro Sergio Asenjo, que se recupera de série lesão. Areola foi campeão do Mundial Sub-20 pela Seleção Francesca em 2013 e é considerado uma das grandes promessas do futebol francês.