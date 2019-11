A temporada de Otamendi: melhor zagueiro do Valencia nos últimos anos

Há muito tempo o Valencia tem tido sérios problemas defensivos. Mesmo a última equipe campeã do clube, na temporada 2007/2008 não se destacava pelo seu poder defensivo, muito pelo contrário. Depois da saída de Ayala do clube, o Valencia sofreu muito para arrumar seu setor. Na última temporada, Mathieu acabou se destacando no clube, mas acabou vendido ao final dela para o Barcelona.

Foi então que surgiu Nicolás Otamendi, que até então estava no Porto, onde atuou por 122 partidas e marcou 10 gols. O jogador acertou com o clube espanhol por 12 milhões, o zagueiro mais caro da história do clube, porém, como não foi possível inscrevê-lo antes do fechamento da janela de transferências, o jogador acabou emprestado do Atlético MG para a disputa da libertadores.

Com o final da temporada européia, o Valencia quis o retorno do jogador, e corriam boatos que o mesmo afirmava que não gostaria de ir pro clube a principio pois queria poder brigar pelo título da libertadores. Porém, com a eliminação do Atlético na competição, Otamendi acabou indo para o clube espanhol e caiu como uma luva na equipe.

O estilo de jogo de Otamendi logo fez o jogador cair nas graças da torcida, não foram necessárias mais do que 10 partidas para que alguns torcedores já afirmassem que a contratação do argentino tinha sido a melhor que o clube fez nos últimos anos.

Parece exagero, porém, os números de Otamendi não mentem. A regularidade do jogador e a raça dentro de campo fez com que ele facilmente caísse nas graças da torcida. Fora que o jogador deu uma nova segurança a defesa do clube, claro não sozinho, já que tinha como dupla, o campeão do mundo, Shkodran Mustafi, que veio da Sampdoria e também teve grande destaque na temporada da equipe. Porém, não havia como negar, Otamendi era o novo ídolo da torcida. Comparado por muitos com Roberto Ayala, o último grande zagueiro que o clube teve como ídolo, não somente pela nacionalidade, mas pelo estilo de jogo e a vontade demonstrada em campo.

Em 38 partidas pela equipe na temporada, Otamendi marcou 6 gols, sendo muitos deles decisivos, como o da vitória sobre o Atlético de Madrid no Mestalla por 3-1, além do gol da virada na vitória contra o Real Madrid, no primeiro turno da Liga BBVA, que acabou com a série invicta de 22 jogos da equipe madrilenha e o primeiro gol, na última rodada do campeonato, contra o Almeria, na vitória por 3-2 que classificou o clube para a próxima edição da Champions League.

As atuações de Otamendi garantiram ao jogador uma vaga na seleção Argentina para a Copa América. Otamendi que havia ficado de fora da seleção durante a Copa do Mundo, para muitos, injustamente. Obviamente, com o jogador se destacando de tal forma no futebol espanhol, o jogador despertou o interesse de muitos clubes europeus, o principal deles, o Manchester United.

O clube inglês tentou a contratação do argentino no meio da temporada, porém, o negócio acabou não acontecendo, o Valencia não liberou o jogador que afirmava que gostaria de ficar na equipe. Durante meses foi especulada uma possível saída do argentino, porém, o jogador sempre demonstrou a mesma vontade em campo, e se tornou, para muitos torcedores, o melhor jogador da temporada.

Otamendi teve grande destaque na temporada e conseguiu cair nas graças da torcida em menos de uma temporada completa. O argentino foi eleito um dos melhores zagueiros da temporada européia, além de ficar na seleção de melhores jogadores da Liga BBVA 2014/2015.

A defesa do clube foi um dos grandes destaques da equipe na temporada, sofrendo apenas 32 gols nas 38 rodadas do campeonato. Sendo a 3ª melhor defesa da competição, perdendo apenas para o campeão, Barcelona, e para o Atlético de Madrid. E se comparado com temporadas anteriores, o número tem ainda mais destaque.

Na temporada passada, o Valencia sofreu 53 gols, na temporada 2012/2013 foram 54. A última vez que o Valencia teve uma defesa que sofreu menos de 32 gols no campeonato, foi no ano em que a equipe foi campeã da Liga, na temporada 2003/2004 onde a equipe terminou a competição com a melhor defesa, com apenas 27 gols sofridos, curiosamente, o principal jogador daquela defesa campeã, era Ayala.

Porém, ao que parece, as chances de Otamendi chegar a status de ídolo no clube espanhol são bem menores do que sonhavam os espanhóis, isso tudo porque, com o final da temporada, novamente, gigantes da europa estão atrás do jogador, o Manchester entrou novamente na jogada assim como o Real Madrid, mas a Inglaterra parece ser o destino certo do zagueiro, que por enquanto, está na disputa da Copa América com a seleção argentina, uma das favoritas ao título, e já afirmou que seu agente, Eugenio López, sabe qual a sua vontade, e o mesmo está em negociações com o clube inglês, apesar do clube espanhol afirmar que só irá vender o zagueiro pelo valor da multa que é de 50 milhões de euros.

A passagem de Otamendi por Valencia pode estar com os dias contados, para a infelicidade dos torcedores do clube ché. Não é certo ainda, porém, caso ocorra, só restará agradecer a Nicolás pelos serviços prestados e pela belíssima temporada que o jogador fez com a camisa do clube que certamente não será esquecida.