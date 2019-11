A temporada de Negredo: de grande contratação a uma peça importante

Álvaro Negredo foi a grande contratação do Valencia na temporada. O jogador acertou com a equipe momentos antes do fechamento da janela de transferências e foi oficializado pelo site do clube para delírio dos torcedores que estavam muito empolgados com a chegada do jogador para ser um dos grandes líderes na temporada. Negredo chegou junto ao Manchester City por empréstimo com obrigação de compra, caso o clube se classificasse para a Champions League, no valor de 25 milhões de euros.

Quando o jogador chegou, muito se esperava uma possível dupla de ataque com Paco Alcácer, e até um trio ofensivo somando Rodrigo Moreno, que veio para o clube também no inicio da temporada. Porém, tanto o trio quanto a dupla de ataque com Paco não deu certo para Negredo. Quando chegou a equipe, Negredo estava vindo de contusão e estava um bom tempo sem atuar na inglaterra.

Muitos acreditaram que a contratação do jogador foi algo arriscado pelos cartolas do clube, até pelo valor, mesmo com o novo dono do clube. Porém, era necessário um jogador de mais experiência para o ataque da equipe, ainda mais por se tratar de um ataque com muitos jogadores novos e sem grande experiência, como a de Negredo, além de que o clube não possuia um centroavante para jogadas aéreas. Somado tudo isso, a ideia de trazer Negredo parecia que era perfeita para o clube, já que o jogador iria suprir algumas deficiências da equipe, e o mesmo poderia voltar para a espanha.

Um dos fatores que pesou, durante as negociações entre Valencia e City para o retorno de Negredo a espanha foi o fato de que, a esposa e filho do atleta não estariam felizes na terra da rainha e inclusive a mulher de Negredo estaria sofrendo de depressão. O jogador teria pedido para ser liberado pois via a chance de voltar a espanha como bom para sua família e para sua carreira, já que teria mais chances para atuar.

Logo em sua chegada, Negredo teve apresentação em um Mestalla quase lotado para ver o jogador pela primeira vez com a camisa do clube. O jogador lembrou de sua contusão e afirmou que estava muito feliz com a chegada ao clube e com a ambição do mesmo.

Negredo demorou para um tempo para poder atuar pelo Valencia, muito pela grande fase que o clube vivia no começo do campeonato que fez com que a entrada do jogador não fosse tão necessária a principio. Após três meses parado, Negredo só pôde estrear pelo clube, no jogo contra o Elche no Mestalla, válido pela 9ª rodada da Liga BBVA.

O jogador começou a partida no banco e entrou nos minutos finais, pouco pôde fazer e teve uma boa chance de gol que Manu Herrera acabou salvando. O início de Negredo no Valencia parecia promissor, até para um jogador que estava um bom tempo parado após a lesão que havia sofrido. Negredo ia entrando aos poucos nas partidas do clube, porém, ainda não demonstrava o futebol que era esperado do atacante, muito até pelo valor investido em seu futebol.

Quando Paco sofreu contusão, e Negredo teria suas primeiras chances como titular da equipe, porém, o jogador não conseguiu retribuir o esperado. Sempre que estava em campo, a espectativa pelo jogador era muita, mas a falta de gols criou uma desconfiança por parte dos torcedores para com o atacante. Negredo estava longe de ser o que foi esperado do jogador, mas também não foi completo horrores.

O jogador tinha grande importância no esquema de Nuno. O treinador português por algumas vezes tentou escalar a dupla Negredo e Paco como titular porém nenhum dos dois correspondeu o esperado, nem mesmo o triplete com Rodrigo junto à dupla deu certo na equipe, o que obrigou Nuno a mudar o esquema tático da equipe. Jogando apenas com um centroavante e deixando outro no banco. Após a contusão de Alcácer, Negredo ganhou a chance de titular e teve muitas oportunidades para demonstrar seu futebol, porém, em muitas partidas Negredo passou em branco e marcou apenas 4 gols na Liga.

O jogador porém ainda era titular da equipe no esquema de Nuno já que o mesmo afirmava que a bola aérea da equipe era muito mais forte com o jogador, do que com Paco. Por mais que Negredo não marcasse muitos gols, ter um jogador para poder fazer o pivô e escorar as bolas que vinham pelo alto ajudavam e agradavam muito a Nuno.

Além do mais, mesmo marcando poucos gols, Negredo foi decisivo em alguns jogos, sendo o jogador que mais sofreu pênaltis na equipe, além de ter marcado o gol da vitória contra o Almeria, no Mestalla, já quase no final da partida, na vitória por 3-2. O jogador acabou sendo titular da equipe durante a disputa da Copa del Rey e marcou dois gols na mesma partida, contra o Espanyol no Mestalla.

Apesar dos poucos gols na temporada, Negredo foi uma peça importante para o Valencia, na segunda metade da temporada, quando já estava 100% fisicamente, a melhora de Negredo foi clara, porém, a falta de gols ainda pesou e pesa muito para alguns torcedores para com o jogador, além de ter terminado a temporada no banco de reservas para Paco Alcácer.

Apesar de ter deixado a desejar em sua primeira temporada pelo clube, o técnico Nuno tem total confiança no atacante e, caso o mesmo permaneça para a próxima temporada, já que existem clubes interessados no jogador, terá novas oportunidades para demonstrar seu futebol no clube.