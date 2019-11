Atlético de Madrid lança nova camisa para temporada 2015/16

Após os rivais merengues apresentarem seu novo manto para a próxima temporada de 2015/16, agora foi a vez do Atlético de Madrid mostrar o novo uniforme principal.

Inspirado na camisa da histórica temporada de 1995/1996, quando os colchoneros fizeram o doblete e conquistaram o Campeonato Espanhol e a Copa do Rey no mesmo ano, feito ainda unico na história do clube. Para o aniversário de 20 anos da façanha, a Nike, patrocinadora do material esportivo, usou varias referências daquele mesmo modelo.

O novo manto do Atletí vem com o estilo rojiblanco tradicional com as conhecidas listras verticais em branco e vermelho. Os detalhes mudados no novo design que imitam a camisa de 1995/96 são os ombros e as mangas, que são inteiras vermelhas e a riscas finas vermelhas em ambos os lados das faixas vermelhas verticais.

Porém a camisa traz uma fachada inédita as referências ao uniforme histórico. As costas da camisa titular são inteiramente vermelhas, pela primeira vez na história do clube. Além das faixas azuis nas laterais da farda colchonera e também em azul, está a parte de trás da gola, que é em V. Na parte interna da gola, também há a inscrição "1995/96 * 2015/16", em alusão aos 20 anos da conquista, dentro de uma pequena bandeira da Espanha.



O calção e os meiões continua como a tradição, o primeiro azul com detalhes em vermelhos e o segundo vermelho com detalhes em banco. Os modelos para o lançamento do novo manto foram Koke, José María Giménez, Saúl, Arda Turan, Griezmann e Diego Simeone, que aparece "dirigindo" a sessão de fotos.

O comandante argentino fazia parte daquele elenco que conquistou o doblete em 1995/1996, porém como jogador. Por isso, ganhou destaque para essa divulgação das novas camisas, que geralmente é ocupado apenas por jogadores.

O Atlético de Madrid busca nessa nova temporada poder concorrer de igual pra igual contra os rivais Real Madrid e Barcelona, que são absolutos na Espanha. Em 2013/14, o Atléti conseguiu vencer o Campeonato Espanhol, porém acabou eliminado na Copa do Rei e perdeu a final da Champions League para o Real Madrid. Será que com a inspiração de 20 anos atrás, os colchoneros conseguem repetir o feito?