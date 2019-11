A temporada de Denis Suárez: habilidade e visibilidade

No dia seis de Janeiro de 1994 na cidade de Salceda de Caselas, na Espanha, nascia Denis Suárez Fernández. Porriño Industrial, Celta de Vigo - equipe onde se profissionalizou pelo time B - e Manchester City foram as equipes onde o meia espanhol passou pela base.

Quando já jogava pelo Celta B, chamou a atenção de varios gigantes do futebol europeu, sendo contratado por 875 mil euros pelo lado azul de Maschester em 2011. Como não conseguiu muitas chances, se transferiu para o Barcelona, sem divulgação de valores, em 2013 e foi diretamente para a equipe B do time catalão. Para a temporada 2014/15, o Sevilla conseguiu o empréstimo de Denis Suárez por dois anos.

Após não receber chances no Manchester City e Barcelona, Denis Suárez teria a oportunidade de jogar em seu país natal, por uma camisa com muita tradição e peso. Com uma responsabilidade muito grande em cima de Banega, que era o maior organizador do jogo rojiblanco, coube a Suárez exatamente o contrario: desorganizar o jogo das equipes adversárias.

Sua estréia pela equipe branca e vinho foi na Supercopa da Europa, contra o Real Madrid, porém acabou totalmente anulado por Carvajal que fez uma ótima partida. Acabou saindo no minuto 78 e os merengues venceram o confronto por 2 a 0.

Na Liga BBVA, fez sua estréia contra o Valência, na primeira rodada do Espanhol, em empate por 1 a 1. Marcou seu primeiro gol contra o Villarreal na nona rodada, em um momento critico do jogo. O Sevilla sofria pelo revés de 1 a 0, empatando o jogo aos 43 minutos do segundo tempo, mostrando eficâcia.

Marcou também na 19ª rodada contra o Malága, em grande tabela com Carlos Bacca. Ainda terminaria o campeonato com quatro assistências e o incrivel número de apenas um impedimento na temporada.

Figura frequente nas seleções de base da Espanha, o meia mostrou a todo o país sua velocidade, seus dribles e principalmente: sua ousadia perante aos adversários. O Sevilla ficou na quinta colocação da Liga das Estrelas.

Marcou apenas uma vez na Copa do Rey, no jogo de ida das oitavas de final contra o Granada, o quarto na goleada dos rojiblancos por 4 a 0. Jogou os 180 minutos contra o Espanyol nas quartas de final, fase onde acabou eliminado.

Seria a primeira competição oficial por clubes que Denis Suárez jogaria. Logo na Europa League, onde os jogos são mais "pegados", totalmente ao contrário do futebol do meia. Porém, se deu muito bem.

Marcou o gol da vitória na ultima rodada na fase de grupo, contra o HNK Rijeka. Ainda chegou as redes no jogo de ida das oitavas de final contra o Villarreal e fez seu gol mais importante na temporada na ida das quartas de final, contra o Zenit no minuto 87, deixando o gramado como melhor em campo e vencendo por 2 a 1.

Jogou os 90 minutos contra o Dnipro e ganhou o primeira título por clubes. Acabou a temporada com um pensamento de "quero mais" na cabeça dos torcedores do Sevilla, que poderam apreciar o bom futebol de Denis Suárez por mais uma temporada, antes do meia voltar ao Barcelona.

Números de Denis Suárez na temporada 2014/2015