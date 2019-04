Após saída de Iker, Kiko Casilla é confirmado como novo reforço do Real Madrid

Alguns dias após a saída do ex-capitão Iker Casillas, o Real Madrid já anunciou o seu substituto. E o escolhido foi Kiko Casilla, ex-Espanyol e goleiro da seleção espanhola, junto com Iker e David De Gea - que também estava especulado para assumir a meta madridista.

Kiko Casilla chega por volta de seis milhões de euros (cerca de R$ 20,5 milhões) e vai assinar contrato por cinco anos. O anuncio tardou a ser feito pelo clube da capital espanhola. Por volta das 10 horas da manhã (horário de Brasília), Casilla já havia concedido entrevista coletiva para declarar que estava de saída rumo ao Real Madrid: "Foi uma oportunidade única que apareceu na minha vida e não tive como rejeitar", declarou o arqueiro de 27 anos.

Ele ressaltou que a responsabilidade de substituir Iker é muito grande e espera o melhor para o ex-camisa um merengue: "Ele é o melhor da história, sempre vou desejar a ele o melhor. Agora é a minha chance, é a chance da minha vida". Quando perguntado sobre como reagiu com a procura do Real Madrid, se disse surpreso pois não imaginava que o clube iria o reecontrar um dia.

Sobre a disputa de posição com Keylor Navas, Casilla não quis comentar muito o assunto e apenas assumiu que chega com mesma ilusão de quando jovem: "A concorrência é boa, mas deixe-me colocar os pés no chão. Ainda não conversei com ninguém. Tenho a mesma ilusão de quando tinha 14 anos que cheguei em Madrid e sai daqui", disse.

Kiko tem suas origens no próprio Real Madrid, pois passou pelas canteras - categorias de base - do clube de 2000 a 2007, quando saiu para o Espanyol. Com o anuncio, De Gea deve mesmo ser deixado de lado. Circula-se na imprensa espanhola de que, como o contrato do goleiro do Manchester United acaba em Julho de 2016, o Real Madrid optou por esperar David para a próxima temporada e o contratar sem custos.