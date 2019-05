Canizares elogia Kiko Casilla, mas afirma: "Não está no nível de De Gea"

A chegada de Kiko Casilla praticamente selou a não-contratação de David De Gea no Real Madrid. Porém, a decisão de trazer o ex-jogador do Espanyol e não de contratar De Gea foi questionada por uma lenda no gol espanhol. O ex-goleiro Santiago Cañizares, que jogou pela seleção espanhola e também passou pelo clube merengue, porém foi ídolo no Valência, fez algumas ponderações sobre o assunto.

Primeiro, Cañizares elogiou o goleiro camisa 13, mas ressaltou que não está no mesmo nível de qualidade do goleiro do Manchester United e esse sim, deveria jogar no Real Madrid: "Kiko Casilla é um bom goleiro, com boas condições. Mas logicamente não está no nível de De Gea, que é quem eu penso que deveria jogar o Real Madrid. De Gea é um goleiro de ponta mundial, dos melhores que jogam agora. E o Real é o lugar perfeito para ele manter essa condição."

O ex-goleiro disse que Manchester United e Real Madrid disputam como se jogassem poker: "É como um jogo de pôquer em que não podemos ver as cartas. O United sabe que o Madrid precisava de um goleiro e resolveu jogar. Da mesma forma, o Madrid sabe que o United não vem de uma boa fase. E a prova disso é a grande pedida de renovação que De Gea fez, provando que o Madrid sabe que o mercado é muito dificil encontrar um goleiro como ele".

Circula-se na imprensa que, como o contrato de De Gea termina em Julho de 2016, o Real Madrid manteria Sérgio Ramos no elenco - que interessa ao United - e ainda ganharia o goleiro espanhol 'de graça' para a próxima temporada. Por isso, optou pela contratação de Kiko Casilla.

Sobre a saída de Iker Casillas, Cañizares não culpou a má forma do ex-capitão e sim, problemas extra-campo: "A saída de Iker nnão foi pelo seu desempenho. Talvez ele não tenha estado no seus melhores dias nas últimas três temporadas, mas as razões de sua saída foram extra-campo. O novo treinador queria tranquilizar o elenco e tirar o foco da mídia do clube, que era questionado sobre o caso dia-a-dia".