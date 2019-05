Após anunciar permanência de Sergio Ramos, Real Madrid renova com Pepe até 2017

Na tarde desta sexta-feira (21), o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, junto ao zagueiro Pepe, chegaram a um acordo e acertaram a permanência do atleta por mais duas temporadas. Agora o defensor fica vinculado ao clube até 30 de junho de 2017. Após a assinatura, o brasileiro naturalizado português recebeu um relógio e uma camisa com o seu nome e a referência 2017 nas costas.

Pepe, que está no Real Madrid desde 2007, jogará a sua nona temporada com a camisa do clube merengue. No início da semana, dirigentes espanhóis já haviam anunciado a renovação do contrato de outro zagueiro: Sergio Ramos, que assinou até 2020.



Pelo Real Madrid, Pepe consagrou-se campeão da Campeonato Espanhol nas temporadas 2007-08 e 2011-12, da Copa do Rei nas temporadas 2010-11 e 2013-14, da Supercopa de Espanha em 2008 e 2012, do Troféu Santiago Bernabéu em 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015, da Uefa Champions League na temporada 2013-14, do Mundial de Clubes em 2014 e da Supercopa da Uefa em 2014.



Neste domingo (23), o Real Madrid inicia, oficialmente, a atual temporada, quando estreia no Campeonato Espanhol contra o Sporting Gijón, fora de casa.

Real Madrid acerta contratação do jovem lateral-esquerdo Mathias Rodríguez

O Real Madrid fechou na manhã desta sexta-feira a contratação do jovem lateral-esquerdo Mathias Rodríguez, ex-Peñarol. O jovem atleta de 18 anos não escondeu sua emoção na chegada ao clube: "Eu estou feliz e ainda não consigo acreditar. Eu estava deitado na minha casa, eu recebi um telefonema do meu agente que me informou que havia uma possibilidade de ir por empréstimo para o Real Madrid. Eu imediatamente disse-lhe para dar-lhe para a frente. Jogando no Real Madrid, economicamente, permita-me ajudar a minha família e pessoalmente continuar a crescer no futebol ", disse a rádio 1010 AM, em Montevidéu.

"Quando me disseram que eu estava indo para o Real Madrid, minhas pernas começaram a tremer. Minha mãe não acreditou em mim em primeiro lugar", contou.

Por enquanto Mathias chegará pra atuar no sub-19 no clube merengue. Caso consiga se destacar, assinará um contrato mais longo e tendo a possibilidade de subir para o time principal.