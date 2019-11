Prévias La Liga 2015/2016: UD Las Palmas

A espera acabou! O Campeonato Espanhol voltou e nós da VAVEL Brasil, trazemos pra você uma cobertura total sobre a Liga das Estrelas. Para essa semana, preparamos especiais sobre todas as equipes que disputaram o torneio.

O favorito para a competição continua a ser o seu atual campeão. O Barcelona, após boas contratações, chega forte pra conseguir o bicampeonato. O arquirrival Real Madrid e o Atlético de Madrid são outros fortes candidatos para erguer a taça. E após doze temporadas fora, o Las Palmas volta a disputar a competição. A desconfiança é grande e a equipe deverá lutar para se manter nessa La Liga, que é considerada a mais forte dos ultimos anos.

Resumo da temporada 2014/2015

A equipe bateu na trave nos play-offs da Liga Adelante - segunda divisão espanhola - em 2013/14. Terminou em sexto lugar, garantindo uma vaga para o mata-mata, valendo uma vaga na primeira divisão, perdendo apenas a final contra o Córdoba, que só subiu para a Liga BBVA por um gol fora.

Chegou com moral para 2014/15 e chegou de novo para a disputa dos play-offs. O sua adversário na semi-final foi Valladolid, com quem empatou as duas partidas, mas classificou-se graças ao gols qualificado. E a sorte estava com os amarelos. Na final, enfrentou o tradicional Zaragoza, perdendo o primeiro jogo por 3 a 1 fora e vencendo o segundo por 2 a 0 em seus dominios, conseguindo a vaga exatamente pelo mesmo gol fora que o havia eliminado na temporada passada, para delirio total de sua fiel torcida.

O Las Palmas voltaria para a La Liga, mas até onde poderá chegar?

Expectativa para a temporada 2015/2016

Sem muitos recursos economicos e sem um elenco tão fortes quantos seus aversários, a La UD não deve brigar na parte de cima da tabela. A equipe já foi vice-campeã da Liga das Estrelas na temporada de 68/69 e possui quatro titulos da Liga Adelante (1953-54, 1963-64, 1984-85 e 1999-00). Participou por três vezes da Uefa Europa League, a última sendo em 77/78.

Devido o investimento de outras equipes e a manutenção dos elencos, apesar de ser considerado a primeira força do futebol das Canárias, o Las Palmas não deverá fazer frente para os adversário e por muitos é considerada a equipe mais fraca do campeonato. Deverá lutar pra manter-se na primeira divisão.

Elenco e pontos fortes da equipe

O nome mais conhecido no elenco dos amarelos pelos brasileiros, é o jovem atacante Willian José. Surgiu no Grêmio Prudente, depois rodando por varias equipes grande no Brasil (São Paulo, Grêmio e Santos) e chegando ao Real Madrid Castilla. Não passou muito tempo por lá, sendo emprestado ao Zaragoza. Fez uma boa temporada e marcou 10 gols na Liga Adelante, chamando a atenção do Las Palmas.

Outro nome interessante no elenco é o de Sergio Araújo. O argentino chegou por emprestimo do Boca Juniors, e tem passagens pelas categorias de base da sua seleção, terminou 14/15 como o vice artilheiro da segunda divisão e chega com moral para a primeira divisão.

Seu parceiro de ataque Alfredo Ortuño, que jogou por emprestimo temporada passada, teve seu passe comprado junto ao Granada por 3,5 milhões de reais e se mantem na equipe amarela. A principal baixa, é a devolução do meia Jonathan Viera ao Standard Liège (Bélgica), que detém seu passe e pretende aproveitá-lo na temporada 2015/16.

Sua torcida apaixonada deverá ser a maior arma dos amarelos. Os jogos dentro de casa são essenciais caso o Las Palmas queira se manter na primeira divisão.

O time é bem postado e se manteve o elenco que garantiu na raça a vaga para a Liga BBVA. Falta um pouco de qualidade, mas vontade e raça, será visto do Las Palmas nessa temporada.

Sobre o treinador

Paco Herrera está no comando do Las Palmas desde o inicio da temporada 2014/15. Foi tido como heroi na temporada passada e se manteve no cargo para a primeira divisão. Tem a missão de comandar os amarelos para a permanência da equipe no Campeonato Espanhol.

Tido como "energico", o treinador tem passagem por Zaragoza, Villarreal B, entre outras forças médias da Espanha.

O propósito na elite é não “bater e voltar”. O Las Palmas se organiza para montar um elenco minimamente competitivo para enfrentar com dignidade os grandes do país.