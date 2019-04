Real Madrid domina, mas não sai do zero com Sporting Gijón fora de casa

partida válida pela primeira rodada do campeonato espanhol, realizada no estádio el molinón, em Gijón

Neste domingo (23), Real Madrid e Sporting Gijón fizeram suas estreias no Campeonato Espanhol 2015/16, em partida realizada no estádio El Molinón, em Gijón. Em uma partida dominada pelos merengues, o Sporting conseguiu segurar Cristiano Ronaldo e cia, e confirmou um importante empate. Após a primeira rodada, o Real Madrid já está dois pontos atrás do rival Barcelona.

Na próxima rodada, segunda da competição, o Gijón vai até a Andaluzia, onde encara a Real Sociedad no próximo sábado (29), à 13h30. Já os merengues recebem o atual campeão da Liga Adelante, o Real Bétis, às 17h30, também no sábado.

Merengues são melhores, mas não marcam

Precisando da vitória, por ser o principal time do confronto, o Real Madrid começou tomando conta das ações no estádio El Molinón. Nos primeiros minutos, os donos da casa até conseguiam chegar bem, mas não finalizavam. Os merengues chegavam principalmente pelas laterais, buscando a velocidade de Gareth Bale e Cristiano Ronaldo.

A primeira boa chance da partida foi dos merengues, quando Bale foi muito bem acionado, driblou Cuéllar, a bola escapou um pouco do galês, que bateu sem ângulo e mandou para fora. Minutos depois, Cristiano Ronaldo tabelou com Isco e chutou rasteiro, com força, mas Cuéllar fez boa defesa. No lance seguinte, Jesé recebeu na entrada da área, girou e arriscou, mas o goleiro do Gijón foi bem mais uma vez.

A primeira grande chance dos donos da casa aconteceu 35', e foi um lance que gerou muita polêmica. Após cruzamento, Jony Rodríguez cabeceou muito bem, a bola pegou no travessão de Navas e pingou em cima da linha, quase no seu limite, e a defesa afastou na sobra. Os jogadores do Gijón pediram o gol, mas Javier Estrada não conceceu o pedido de bola na rede.

No final da primeira etapa, ambos os times trocaram algumas chegadas, mas apenas para assustar o adversário, sem conseguir finalizar com ímpeto ao gol. Após 45 minutos, os donos da casa iam segurando os merengues: 0 a 0.

Real Madrid pede chuva de gols e Gijón comemora empate

A movimentação e intensidade da partida continuou no segundo tempo. Os merengues foram os primeiros a chegar, quando Toni Kroos arriscou de fora da área e assustou Cuéllar. Depois a vez dos donos da casa, quando, após cruzamento, Carmona antecipou Varane e cabeceou com força. A bola passou do lado da trave de Navas, que só observou.

Os visitantes tinham muito mais posse de bola na partida e tomavam conta do jogo. Aos 18', James Rodriguez cobrou escanteio e Bale cabeceou com força em cima de Cuéllar. Depois foi a vez de James arriscar, quando o colombiano recebeu na direita e bateu cruzado, mas o goleiro dos donos da casa foi bem mais uma vez. Cuéllar ia segurando o 0 a 0.

E os merengues seguiram atacando em busca do gol. Aos 30', após bela troca de passes, Danilo recebeu bom passe de Modric, podia finalizar, mas preferiu cruzar para a segunda trave, onde estava Cristiano Ronaldo, que não conseguiu completar. No lance seguinte, o português apareceu mais uma vez, quando tentou de canhota, mas Cuéllar defendeu. No rebote, Marcelo tentou de cabeça, mas mandou por cima.

Nos minutos derradeiros do confronto, os merengues seguiam loucamente em busca do gol da provável vitória. Cristiano Ronaldo tentou mais uma vez, quando o português puxou bem para direita e soltou a bomba, fazendo Cuéllar trabalhar muito mais uma vez. Depois, Modric recebeu na entrada da área, cortou o defensor e bateu rasteiro, mas mandou para fora. Mas os merengues não conseguiram marcar e o Sporting comemorou bastante o empate.