West Ham surpreende e derrota Liverpool no Anfield Road após 52 anos

Para quem achava que o Liverpool manteria a boa fase na Premier League, se enganou. Na manhã deste sábado (29), os Reds receberam o West Ham e se deram mal. Com gols do argentino ex-Fluminense Manuel Lanzini, do capitão Mark Noble e do centroavante Diafra Sakho, os Hammers golearam o Liverpool em Anfield Road.

Não foi uma simples vitória do West Ham, já que nunca haviam vencido o Liverpool em Anfield na nova era do campeonato inglês e a última vitória na casa dos Reds, tinha sido em 1963, 52 anos atrás. O Liverpool, que vinha embalado com duas vitórias e um empate, considerado bom resultado pelos Reds, em 0-0 com o Arsenal no Emirates Stadium, não tiveram nem tempo de se achar no jogo.



O triunfo levou o West Ham da 11ª colocação para a 7ª, com seis pontos ganhos (duas vitórias, contra Arsenal e Liverpool, e duas derrotas). Na próxima rodada, enfrenta o Newcastle, que vem pressionado após perder para o Arsenal nessa rodada e porque ainda não venceu na competição, no Estádio Boleyn Groud em Londres.



O caso do Liverpool é diferente: mesmo perdendo, os Reds continuaram com pontuação de G-4, já que Arsenal, Crystal Palace – que venceu o Chelsea no Stamford Bridge por 1-2 – e o Manchester United – que ainda joga nesta rodada contra o Swansea no País de Gales -, possuem o mesmo número de pontos do Liverpool: sete.

West Ham constrói resultado desde o início

Logo aos 2 minutos de partida, no primeiro ataque do jogo, Lanzini – que completou dois jogos com a camisa bordô e já soma três gols marcos abriu o marcador. Após chute cruzado da esquerda, o argentino só teve o trabalho de escorar para o gol vazio. A partir daí o Liverpool se viu obrigado a ir ao ataque.



Sem muita efetividade e parado pelo bom sistema defensivo do adversário, os comandados do técnico Brendan Rodgers começaram a se perder no jogo e, antes do relógio marcar meia hora de jogo, numa falha terrível do zagueiro do Liverpool Dejan Lovren, Lanzini entrou livre e escorou para Noble anotar o segundo gol do West Ham.

Ainda no primeiro tempo, por reclamação, o meio-campista brasileiro Philippe Coutinho recebeu cartão. Ele que não figurou na primeira lista do técnico da Seleção Brasileira, Dunga, para os próximos jogos do Brasil, após os cortes de Oscar e Ramires, foi, enfim, chamado pelo comandante da amarelinha. Coutinho não fazia bom jogo, pois estava sendo bem marcado pelos jogadores do West Ham.

Coutinho é expulso e visitantes confirmam feito histórico

Veio o segundo tempo e, com ele, cada minuto que passava diminuía a esperança do torcedor do Liverpool de uma virada. Naquele momento, seria um feito histórico. Quando esboçava uma reação para diminuir o placar, Coutinho cometeu uma falta em Dimitri Payet e levou o segundo cartão amarelo e o vermelho por consequência. Se era difícil ficou impossível, perdendo de 0-2 em casa e sem o seu principal jogador, o Liverpool não conseguiu reagir e a sua primeira derrota na Premier League 2015/2016 veio.



E ainda com requintes de crueldade, no último minuto da partida, quando o jogo já tinha virado uma bagunça, num contra-ataque, deu tempo para Sakho botar a última pá de terra sobre o caixão vermelho. Vitória histórica do West Ham, já que é a primeira vez que o clube londrino supera o de Liverpool em sua casa depois de 52 anos. E o gol de Sakho, recheou ainda mais a goleada dos Hammers, já que também nunca haviam feito três gols na casa do Liverpool.

Após a acachapante goleada, para tentar se reabilitar, o próximo confronto dos Reds é nada mais, nada menos que o maior clássico inglês contra os também Reds de Manchester. O jogo será no Old Trafford no dia 12 de setembro – já que o final de semana do dia 06, está reservado pela Fifa para jogos de seleções. Para o clássico, o Liverpool já tem o desfalque de Coutinho confirmado, já que cumpre suspensão automática. Henderson, Lallana e Sturridge, podem ficar à disposição de Brendan Rodgers.