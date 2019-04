Arsenal recebe Stoke City buscando sua primeira vitória em casa

Jogo válido pela 5º rodada da Premier League, no Emirates Stadium em Londres.

No Emirates Stadium, pela 5º rodada da Premier League, O Arsenal recebe o Stoke City às 11H(Horário de Brasília). Os Gunners tiveram um começo instável e atualmente ocupam o 6º lugar, com sete pontos. Já o time de Stoke não começou bem o campeonato, ganhando apenas dois pontos dos 12 possíveis até o momento.

Assim, a equipe que se movimentou bastante no mercado, ocupa a 18º colocação, dentro da zona de rebaixamento.

O equilíbrio no recente histórico dos confrontos é evidente. Principalmente quando o Stoke joga em casa, é quando o Arsenal enfrenta mais problemas para conseguir uma vitória. Uma pequena rivalidade foi criada entre essas duas equipes desde uma entrada dura de Shawcross em cima de Ramsey, que teve sua perna quebrada pela dividia, afastando o galês por muito tempo dos gramados.

Nos últimos 10 jogos entre os dois times, são três vitórias para o Stoke City, dois empates e cinco vitórias para o time do norte de Londres.

Os Gunners querem conquistar sua primeira vitória em casa nessa temporada

A equipe do treinador Arsène Wenger foi criticada por sua ‘timidez’ no mercado de transferências. O Arsenal foi a única equipe que não contratou um jogador de linha, dos times que jogam a Champions League. Os Gunners fizeram a contratação apenas do goleiro Peter Cech, que chegou do Chelsea.

Além disso, a equipe ainda não conseguiu uma vitória no Emirates Stadium nessa temporada. Dos dois jogos que disputou no norte de Londres, perdeu para o West Ham na estreia por 2-0 e empatou com o Liverpool, em clássico sem gols. Mas essa sequencia sem vencer jogos dentro de casa não começou nessa temporada, nos últimos cinco jogos em casa, os Gunners venceram apenas um.

A equipe não vem jogado bem em casa, e isso pode pesar para o lado do Stoke, mas qual seria o motivo para essa sequencia sem vitórias em casa? Uma razão bem plausível é a forma como as equipes entram em campo contra o Arsenal.

Desde que Wenger assumiu o comando do Arsenal e implantou um estilo de futebol de posse de bola, a equipe geralmente tem problemas para furar bloqueios de equipes bem fechadas, que se defendem bem, fazendo com que o Arsenal empatasse ou perdesse jogos quando, na teoria, eram favoritos, mas não conseguiam colocar em prática esse favoritismo e, em uma bola, perdiam o jogo. Desses quatro jogos em que o Arsenal não ganhou, foi esse o cenário visto.

A equipe ou criava muitas oportunidades e não aproveitava, como contra o Sunderland, jogo ficou empatado em 0-0 e contra o Swansea ,onde Arsenal perdeu por 1-0 . Em jogos como contra o Chelsea, onde o resultado foi um empate sem gols, e contra o West Ham, os Gunners não conseguiam passar pela defesa adversária.

Mas, a equipe espera encontrar sua forma neste jogo, já que seu artilheiro é o gol-contra. Dos três gols marcados pelo Arsenal, dois foram gols-contra e apenas um marcado por um jogador de sua própria equipe, Giroud, que marcou contra o Crystal Palace, na segunda rodada.

Para mudar isso, os Gunners esperam aproveitar o bom momento de Alexis Sánchez, que marcou pelo seu país na data Fifa, além de Mesut Özil, que teve um bom começo de temporada, Chamberlain, um dos jogadores do Arsenal de quem mais se espera uma evolução neste campeonato. Entre outros bons jogadores que os Londrinos contam, mas, em especial, Francis Coquelin, que foi votado pela torcida do Arsenal como melhor jogador da equipe no mês de Agosto.

Stoke quer surpreender o Arsenal e conquistar sua primeira vitória na Premier League

Após um verão agitado no Britania Stadium a torcida se empolgou. Principalmente com as chegadas de Shaqiri e Afellay, jogadores que já ganharam a Champions League, pelo Bayern de Munique e Barcelona, respectivamente. E, apesar de algumas baixas, como Begovic, que foi para o Chelsea.

A torcida tinha uma esperança que, com essas chegadas, o time fosse brigar por coisa maior no campeonato, porém não é o que vem acontecendo. Nas primeiras rodadas a equipe ainda não conseguiu sua primeira vitória, deixando, assim, os torcedores desapontados.

Na estreia, um belo gol de Philipe Coutinho nos minutos finais deu a vitória para o Liverpool em Stoke. Contra o Tottenham , no Withe Hart Lane, a equipe esteve perdendo por 2-0, mas conseguiu reagir e empatou em 2-2. Outro empate da equipe foi contra o Nowrich. E, já na 4º rodada, o time perdeu para o West Brom, no Britania Stadium, após estar com dois a menos em campo, pois Afellay e Charlie Adam foram expulsos, dificultando uma boa jornada da equipe.

Agora a equipe espera que suas contratações façam o que se espera delas. De quem mais se espera é Shaqiri, mas com Diouf e Arnautovic no ataque dos Potters, a zaga do Arsenal pode ter problemas. O atacante de Senegal marcou 11 gols e deu três assistências em 34 jogos. Já o Austríaco, deu cinco passes para gols e foi às redes em apenas uma oportunidade.

Para o jogo, o time não conta com Afellay e Adam, que estão suspensos, alem de Bojan, que ainda se recupera de lesão. Arnautovic e Diouf são dúvidas. Sobre seu adversário, a partida e sua equipe,Mark Hughes, treinador do Stoke, falou:

“Nos sentimos melhor preparados e mais equipados para enfrentar o Arsenal agora. Temos jogadores que podem causar problemas. Eles tiveram alguns problemas em casa e ,talvez, voltando da data Fifa agora, seja uma boa hora para ir lá e surpreender. Acho que o Arsenal fez uma ótima contratação com Peter Cech, que é excepcional. Acho que Wenger tem confiança no seu elenco”, Completou Mark.