Banco decide e Atlético de Madrid derrota Eibar fora de casa

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol, realizado no Estádio Municipal de Ipurúa, em Eibar

O Atlético de Madrid venceu o Eibar por 2 a 0 em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol 2015/16. Jogando no Estádio Municipal de Ipurúa, Correa e Torres garantiram a vitória vindos do banco de reservas.

Após ter a superioridade no primeiro tempo, porém sem criar muitas chances, Simeone mudou a equipe para o segundo tempo e deu resultado. Torres e Correa foram os resposáveis pelos dois gols marcados pela equipe, sendo responsáveis inclusive pelas assistências. Correa marcou com apenas 30 segundos em campo, em um belo drible de corpo no zagueiro adversário e finalizando sem chances para o goleiro do Eibar. Depois, assistiu Torres para o segundo gol da partida.

Com a vitória, o Atlético se recupera no campeonato, chegando a 9 pontos, assumindo momentaniamente a segunda colocação. Na próxima rodada enfrenta o Getafe, no Vicente Calderón. Já o Eibar, teve sua primeira derota na competição, permanece com 7 pontos e cai para o 6º lugar na competição. Volta a jogar na próxima quarta-feira, diante do Levante, em Valencia.

Superioridade colchonera e placar zerado

O primeiro tempo do jogo teve uma superioridade colchonera. Apesar de no começo o Eibar ter um maior presença no campo de ataque, as melhores chances foram criadas pelos homens de Simeone. A posse de bola também foi toda rojiblanca, que teve que tentar propor o jogo. Em 62% do tempo, a bola foi dos visitantes.

Simeone repetiu mais uma vez a formação usada na Uefa Champions League, com Griezmann, Vietto e Jackson Martínez no 4-3-3. Mais uma vez Koke jogou mais centralizado. A primeira chance mais clara de gol foi criada aos 21 minutos e teve, em uma conclusão de Jackson Martínez e jogada de Juanfran, a primeira boa defesa do goleiro Riesgo. No lance seguinte, Saúl Berjón finalizou de fora da área, porém sem muito perigo para o goleiro Oblak.

Aos 23 minutos, a chance mais clara para os visitantes. Koke lançou Jackson Martínez, que bateu cruzado. Vietto chegou em velocidade, mas bateu para fora. Tanto Jackson Martínez como Vietto tiveram outras oportunidades, porém nenhuma com muito perigo para Riesgo, que não correu muitos riscos.

Reservas garantem os três pontos para o Atleti

No intervalo, Simeone trocou duas peças em seu time. Saíram Jackson e Vietto para as entradas de Óliver e Fernando Torres. O time continuou em cima, tendo uma chance com Filipe Luis chutando desviado logo no início. Saúl Berjón também exigiu uma boa defesa de Oblak antes do cinco minutos.

Mas foi somente com a entrada de Correa que o jogou mudou. Entrou no lugar de Koke, que estava fazendo uma partida muito abaixo de sua média. Correa, com apenas 30 segundos em campo, abriu o plcar. Em jogada de Fernando Torres pela esquerda, Correa recebeu entro da área, cortou o zagueiro em um drible de corpo e finalizou sem chances para Riesgo.

No segundo gol, os papéis se inverteram. Foi Correa quem assistiu Torres, que em velocidade bateu na saída do goleiro aos 27 minutos, em um lance que lembrou seu gol na final da Euro em 2008. José Luis Mendilibar ainda fez algumas alterações tentando buscar o resultado, porém não obteve êxito. Mas nos acréscimos, o Eibar quase diminuiu o placar em uma lambança de Juanfran. O lateral, em uma tentativa de recuar a bola para Oblak, quase jogou contra o próprio gol, mas ainda houve tempo de evitar que a bobagem se completasse.