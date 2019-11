Na estreia de Klopp, goleiro Mignolet garante empate do Liverpool frente ao Tottenham

Momento mais aguardado pelos torcedores do Liverpool, a estreia do técnico alemão Jürgen Klopp, contra o Tottenham, em Londres, neste sábado (17), acabou empatado por 0 a 0, em jogo válido pela nona rodada da Premier League. O grande destaque dos 90 minutos foi o goleiro da seleção da Bélgica, Simon Mignolet, que realizou três grandes defesas garantindo o empate na estreia do novo comandante. Já pelo lado dos Spurs, a trave salvou a cabeçada do também jogador da seleção belga, Divock Origi.

Com as lesões de Jordan Henderson, Daniel Sturridge, Danny Ings e Christian Benteke, Klopp teve que usar muitos jovens recém promovidos ao time principal, como o defensor Connor Randall, o meio-campista João Teixeira e o atacante Jerome Sinclair, para o confronto de estreia. O já citado Origi ganhou vaga no time titular; os outros, figuraram no banco de reservas.

No Tottenham, o técnico argentino Mauricio Pochettino não pôde contar com o sul-coreano recém chegado no Hart White Lane, Son Heung-Min, e apostou todas suas esperanças de vencer o jogo em Thomas Eriksen e Harry Kane. O centroavante marcou apenas um gol nas nove primeiras rodadas da atual edição da Premier League.

Logo aos dez minutos de jogo, após cobranças de escanteio de James Milner, Emre Can desviou no meio da área e Origi, de dentro da área pequena, testou e acertou o travessão do goleiro do Tottenham, Hugo Lloris. Depois disso, só deu Spurs.

Mesmo com a lesão de Nacer Chadli e o ingresso de Clinton Njie, o Tottenham seguiu em cima, pressionando o Liverpool e fazendo com que Mignolet se tornasse o homem da partida. Em uma saída de bola errada de Alberto Moreno e Martin Skrtel, Kane deixou o próprio Njie na cara do gol. Eis que o goleiro dos Reds fez sua primeira grande defesa.

No final do primeiro tempo, foi a vez do camisa 10 do Tottenham fazer com que Mignolet trabalhasse. Kane entrou livre e o goleiro belga salvou o 1 a 0 pró-Spurs pela segunda vez. Antes do apito derradeiro da primeira etapa, Milner recebeu cartão amarelo.

Veio o segundo tempo e, com ele, a esperança de um jogo melhor. E não foi isso que aconteceu. Desde o apito inicial da segunda etapa, até os 22 minutos dela, o jogo ficou morno. Foi então que Adam Lallana fez fila, entrou na área do Tottenham e foi derrubado por Danny Rose. Ignorado pelo árbitro da partida Craig Pawson.

Faltando dez minutos para o final da partida, quando os dois times pareciam contentes pelo placar fechado, Kane teve outra boa chance para abrir o marcador perto do fim. E mais uma vez Mignolet salvou o chute e garantiu o empate por 0 a 0 entre Liverpool e Tottenham em Londres.

Com o empate, o Liverpool chegou a sete partidas sem perder, contabilizando jogos da Premier League, Copa da Liga Inglesa e Uefa Europa League. Contando apenas jogos da Premier League, os Reds não sofrem um resultado negativo há mais de um mês. A última derrota, foi para seu maior rival, Manchester United, por 3 a 1 no Old Trafford.

O ponto garantido fora de casa, fez com que o Liverpool subisse uma posição na tabela, alcançando a nona colocação com 13 pontos ganhos, a dois da zona de classificação para a Champions League e a cinco do líder Manchester City, que ainda joga na rodada. No lado do Tottenham, o empate fez permanecer na 8ª posição com 14 pontos.

Na próxima rodada, os Spurs jogarão fora de casa contra o Bournemouth, no domingo (25), às 10h (de Brasília). O Liverpool, por sua vez, recebe o Southampton, em Anfield, também no domingo (25), só que às 14h15 (de Brasília).