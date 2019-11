Pré-jogo: Internazionale recebe Juventus mirando vitória para continuar na briga pela Serie A

Neste domingo (18), no segundo dia de jogos válidos pela oitava rodada da Serie A, a Internazionale enfrenta a Juventus no tradicional Derby d'Italia, duelo entre os dois clubes com as maiores torcidas do país. A partida acontece às 16h45 (de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Para ambas equipes, apenas a vitória interessa.

Os nerazzurri têm uma situação mais confortável na tabela do campeonato. Em sete jogos, são cinco vitórias, uma derrota e um empate – este na última rodada, contra a Sampdoria – fazendo com que o time ocupe a terceira colocação, somando um total de 16 pontos, a apenas dois pontos da líder Fiorentina. Este é o melhor início de temporada da Inter desde que conquistou o pentacampeonato italiano, entre os anos de 2006 e 2010. O bom trabalho do técnico Roberto Mancini neste início de competição faz da Inter uma grande candidata ao scudetto.

A oito pontos da rival, os bianconeri precisam da vitória para uma ascensão na tabela. O início da competição não é dos melhores da atual tetracampeã italiana; são oito pontos conquistados, três derrotas, duas vitórias e dois empates. Apesar de vir de uma vitória de 3 a 1 sobre o Bologna na última rodada, a Vecchia Signora não pode dar mole e precisa dar um nó na sólida defesa da Inter para não se distanciar muito dos primeiros colocados.

Este Derby d'Italia, que é o de número 225, carrega um tabu a ser quebrado: a Internazionale não vence a Juventus no Giuseppe Meazza desde o ano do Triplette, na temporada 2009/10, onde a dona da casa, até então comandada por José Mourinho, bateu os bianconeri por 2 a 0.

Com zaga completa, Inter aposta na ofensividade do meio-campo

Para o clássico, Roberto Mancini não terá problemas com a zaga, já que a dupla Murillo e Miranda jogarão juntos, uma vez que um ou outro não estava apto a jogar. Gary Medel pode voltar ao meio, no sistema 4-3-1-2 usado pelo técnico. Outra arma usada contra a Juve é o croata Ivan Perisic, que vem fazendo bons jogos e marcando gols, inclusive em sua atuação pela seleção na pausa internacional.

Com apenas oito gols marcados até agora, a Inter tem o recorde de pontuação mais baixa entre as dez melhores equipes da Serie A. Neste clássico, a contratação mais cara do clube, Geoffrey Kondogbia, volta de uma pequena lesão sofrida contra a Sampdoria e é o trunfo do meio-campo para Mancio.

O técnico não poderá contar com o lateral Dodô e o meia Ljajic. Fredy Guarín também não entra em campo devido ao terceiro cartão amarelo.

Marchisio volta de lesão e Allegri tem o time completo pela primeira vez na temporada

Pela primeira vez nesta temporada, Massimiliano Allegri terá um esquadrão completo perto à sua disposição. O retorno de Claudio Marchisio de sua lesão a longo prazo é um alívio, como ele é esperado para trazer muito equilíbrio e experiência necessária para os bianconeri no meio-campo.

Para passar pela defesa organizada da Inter, Juan Cuadrado é o mais cotado por Allegri. Ainda no meio, a batalha se estende entre Paul Pogba e Kondogbia. O meio-campista francês também é esperado por superar uma lesão para jogar e este confronto e é certamente uma oportunidade que não vai ser desperdiçada.

Segundo a imprensa italiana, o atacante Álvaro Morata, que sofreu uma lesão no jogo da Seleção Espanhola, também tem 80% de chances de ser titular no clássico. Mandzukic e Khedira também foram relacionados para o dérbi.