Simeone enaltece boa fase do Atléti na temporada: "Seguiremos na mesma linha"

Após a vitória no Vicente Calderón diante do Athletic Bilbao, Diego Simeone compareceu na sala de imprensa do estádio para conceder entrevista coletiva. Para ele, a chave da virada foi o esforço: "Sempre trabalhamos para o melhor, seguimos nossa linha e buscamos superar-nos sem olhar para o lado. É difícil começar perdendo e virar, estamos contentes pelo trabalho. Não entendemos outro caminho se não o do esforço".

Mas quando perguntado sobre a sequência de vitórias nesses dois últimos meses, Cholo logo desconversou: "Não analisamos resultados na metade da temporada. O trabalho é bom, despedir do Calderón na Liga assim é bom para todos, mas agora só pensamos na partida contra o Reus, para tentar passar para a segunda fase da Copa do Rei".

Sobre o jogo propriamente dito, Simeone elogiou bastante a apresentação da equipe no segundo tempo. Para ele, "no primeiro tempo não estivemos precisos. No segundo estivemos muito mais perto do rendimento para ganhar o jogo". Ele inda continuou: "Sabíamos que hoje haveria muito jogo direto e que seria uma partida difícil. Melhoramos no segundo tempo e merecemos ganhar".

O argentino também falou sobre o retorno de Raúl García ao Vicente Calderón: "Não me estranha a boa recepção que ele teve. Ele merece. Esteve no vestiário cumprimentando os amigos. Afeto, carinho, respeito... tudo está instalado no clube".

Sobre Saúl, Simeone não mediu palavras para elogiar novamente o centro campista. Para ele, Saúl é um "todocampista", se referindo a um termo criado por Bilardo. "Isso o coloca em um lugar especial. Não é casualidade que marcou um gol, ele tem gol. Seu crescimento está no seu esforço."

Saúl também falou sobre seu gol com a imprensa após o jogo: "O gol veio em um momento muito bom, justo antes do intervalo e creio que isso foi um ponto de motivação para que a equipe saísse na segunda etapa para ganhar a partida".