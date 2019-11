Sergi Guardiola: a história do jogador demitido do Barcelona duas horas após assinar contrato

La Masia viveu um dia curioso nesta segunda-feira (28). Por meio de seu site oficial, às 16h40, o Barcelona anunciou a contratação do atacante Sergi Guardiola, junto ao Alcorcón. Mas, às 19h, o clube informou que o contrato do jogador estava rescindido. O motivo? Mensagens de insultos contra a Catalunha e apoio ao Real Madrid.

A polêmica começou quando torcedores encontraram mensagens antigas no perfil pessoal de Sergi Guardiola (@SergiGuardiola7) no Twitter, no dia 26 de outubro de 2013, data do 'El Clasico' onde o Barcelona venceu o Real Madrid pelo placar de 2 a 1.

Nas publicações resgatadas, o jogador manifestava total apoio ao Real Madrid e insultava diretamente a Catalunha, chegando a bater boca com torcedores. O ex-reforço apagou as mensagens e trancou o acesso ao seu perfil, mas a polêmica já havia sido criada.

Poucas horas depois, o Barcelona emitiu um novo comunicado oficial informando que "o contrato de Sergi Guardiola estava rescindido após ser comprovada sua autoria nas mensagens ofensivas contra o Barcelonismo e a Catalunha".

Resumo: o contrato do jogador que foi apresentado ao lado de Xemi Fernández, vindo do Cornellà, e Moisés Delgado, do Sevilla, para atuar no Barcelona B durou pouco mais de duas horas (2h20, em exatidão). Os outros dois reforços seguem no plantel.