Simeone: "O valor dessa vitória foi não ter perdido a vontade de ganhar"

Após a vitória apertada por 2 a 0 diante do Rayo Vallecano pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2015/16, o técnico Diego Pablo Simeone concedeu entrevista coletiva. O técnico analisou a vitória e a dificuldade da equipe para chegar até ela: "No primeiro tempo foi uma partida com duas formas de jogar, cada um com sua estrutura, nós com a segunda bola e velocidade e eles associando. Tivemos quatro ocasiões claras. O valor que dou a vitória é ter mantido a ambição, a vontade de ganhar. As mudanças foram pra buscar a vitória".

Além disso, Simeone elogiou bastante a equipe do Rayo. Para ele, o rival é "valente, não dá nada nenhuma bola como perdida, tem iniciativa em seu jogo, não muda nunca. Se há um rival perigoso, esse é o Rayo: ataca, não importa como a partida está. Sempre joga igual", afirmou.

O técnico também falou da dificuldade da equipe em conseguir aproveitar as chances criadas: "Para mim, o problema nasce quando não tem situações de gol. Algo não funciona bem, mas o goleiro deles foi um dos melhores da partida. Os gols podem chegar de vários lados. Como Angelito (Correa), que marcou hoje e me alegro muito por isso".

Cholo também ressaltou as mudanças feitas por ele, as entradas de Correa, Jackson Martínez e Thomas. Sobre este, o técnico foi perguntado sobre seu futuro com as chegadas de Kranevitter e Augusto Fernández: "Essa pergunta deve ser feita a Direção Esportiva. Vieram jogadores de diferentes funções. Kranevitter é mais de posição, se o Augusto chegar, vai acrescentar outras coisas e Thomas tem outro perfil. É uma temporada longa, quanto mais jogadores tiver, melhor".

Quem também falou foi o atacante argentino Ángel Correa, explicando seu gol já no final da partida, colocando os colchoneros na frente do placar: "Tratei de fazer o mesmo de sempre. Nós que entramos no segundo tempo tentamos ajudar a equipe a conseguir a vitória e, por sorte, assim foi", declarou.

"Cholo" Simeone, para encerrar, fez uma análise do ano de 2015 para o Atlético: "Se vai um ano importante no clube, chegamos ao objetivo, que era chegar na Uefa Champions League. Fizemos um bom ano na temporada passada e estamos fazendo agora. Foi um 2015 positivo para o clube, clube e torcida saem contentes", finalizou.