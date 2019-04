Mignolet encerra rumores e confirma renovação com Liverpool até 2021

Simon Mignolet deu por terra as especulações e renovou seu contrato com o Liverpool com uma proposta que o mantém em Anfield até 2021. O jogador belga teve uma proposta no fim do ano passado após Jürgen Klopp declarar confiança no goleiro de 27 anos e negou a preferência por outro goleiro no time vermelho.

As negociações foram suaves e Mignolet, que tinha dois anos e meio de um contrato valendo £60,000 por semana quando chegou do Sunderland, em 2013, colocou na ponta da caneta um contrato de cinco anos nesta segunda-feira (18).

"Estou satisfeito por permanecer em Anfield e fazer parte do futuro do Liverpool", disse ao site oficial do clube. "Estou muito feliz em comprometer meu futuro com o LFC. Sei que assinar um novo contrato significa novas responsabilidades. Estou ficando mais velho e, nesses anos, as pessoas dizem que chegam os auges dos goleiros. Sei também que com um contrato de longo prazo você se torna ainda mais responsável – e quero ser o principal porque sou o cara certo para liderar, falar no vestiário e ajudar a defesa", completou.

Mignolet foi muito criticado durante sua carreira apesar de manter mais jogos em 2015 sem sofrer gols do que qualqur outro goleiro da Premier League. Klopp descreveu o belga como um dos goleiros mais espertos que já trabalhou enquanto deixou de lado uma possível movimentação pelo goleiro Jack Butland, do Stoke City: "Tentarei trabalhar duro com os preparadores, que sempre estão comigo e me deram confiança para um novo contrato", disse o goleiro do Liverpool. "Quero agradecê-los por isso, mas não com palavras, com performances dentro de campo. E é isso que tentarei fazer", finalizou.