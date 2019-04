Mainz vence confronto direto contra Schalke e se aproxima da zona de classificação à UCL

Na tarde desta sexta-feira, o Mainz 05 venceu o confronto direto contra o Schalke 04 por 2 a 1 na Coface Arena e se aproximou da zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa. Bussmann e Baumgartlinger marcaram para os de 05, enquanto Belhanda anotou o tento azul real. Foi o terceiro triunfo consecutivo do "Clube do Carnaval" na Bundesliga 2015/2016.

Com o resultado, o time do técnico Martin Schmidt chegou aos 33 pontos e ultrapassou provisoriamente o Bayer Leverkusen e o Borussia Monchengladbach na tabela de classificação, empatando em número de pontos com o próprio Schalke 04, na 5º colocação. O próximo compromisso da equipe é no sábado (20), quando enfrenta o Hoffenheim fora de casa.

Já os comandados de André Breitenreiter estacionaram nos 33 pontos e podem cair duas posições ao final da rodada, o que ocorre caso Leverkusen e Gladbach vençam seus embates. O time de Gelsenkirchen tem a chance de se recuperar no domingo (21), quando recebe o Stuttgart na 22º rodada do Campeonato Alemão.

O jogo começou aberto, com as duas equipes criando boas chances de marcar. No primeiro minuto, Latza tentou aproveitar a saída errada da zaga rival mas, de longe, concluiu torto, direto pra fora. Pouco depois, Córdoba recebeu lançamento longo, invadiu a área, levou a melhor contra o seu marcador e chutou em cima de Fährmann. A resposta veio aos 11, quando Goretzka arrematou fraco da entrada da área e permitiu que Karius fizesse a defesa.

O gol saiu justamente quando o ritmo da partida parecia estar caindo. Aos 32, Neustädter tentou afastar a cobrança de escanteio mas mandou nos pés de Bussmann que, de fora da área, finalizou de primeira, acertou o canto do goleiro adversário e inaugurou o marcador na Coface Arena.

O segundo tempo não poderia começar melhor para os visitantes. Antes do primeiro minuto se completar, Sané foi acionado no fundo da campo e tocou para Meyer, que chutou a gol mas parou na ação salvadora de Bell. Na sequência, o próprio Meyer ficou com a bola e a passou para Belhanda, que concluiu no canto e deixou tudo igual.

Depois de mais um período sem brilho, os anfitriões retomaram a vantagem no marcador. Aos 33, Bussmann desarmou Sané no território de ataque. No desenrolar da jogada, Malli foi acionado na área e cruzou na medida para Baumgartlinger, que, com liberdade, testou firme para o chão e deu números finais ao jogo.