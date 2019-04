Com golaço de bicicleta, Racing marca no fim e empata clássico com Independiente

O domingo foi de clássico na Argentina. Um dos maiores do país. Nada mais que oito conquistas de Copa Libertadores em campo. Jogando no estádio Libertadores na América, os vizinhos – poucas centenas de metros separam os redutos dos dois clubes – Independiente e Racing empataram por 1 a 1, em partida da 4º rodada da primeira fase do Campeonato Argentino.

Com o resultado, o time do técnico Maurício Pellegrino chegou ao seu quinto ponto na competição, mantendo-se no bloco intermediário da tabela de classificação. Os comandados de Facundo Sava, por sua vez, somaram o segundo ponto no certame, o que ainda os deixa na ponta de baixo.

Os gols demoraram a aparecer. Aos 39 minutos, a Academia tinha a bola no ataque. O Rojo, porém, aproveitou o passe curto de De Paul e armou o contra-ataque. Rigoni disparou em velocidade e, ao perceber a movimentação de Leandro Fernández, acionou o atacante. O camisa 11 não hesitou. No interior da área, bateu firme, de primeira, vencendo o goleiro Saja e levando a torcida vermelha ao delírio.

O tento anotado no fim passou a falsa sensação de que estava tudo resolvido. Desenhava-se mais uma derrota racinguista, em um palco que, nos últimos anos, guarda poucas memórias positivas para o lado azul de Avellaneda. Eis que, aos 44 minutos, De Paul se desvencilhou de dois marcadores e serviu Romero, que, do bico da área, fez o cruzamento. Lisandro López puxou uma bicicleta improvável, que morreu no fundo das redes de "Russo" Rodríguez, que apenas observou o golaço e a comemoração racinguista.

Godoy Cruz e Defensa y Justicia vencem

Jogando em seus domínios, o Godoy Cruz emplacou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Argentino. Na tarde deste domingo, o "Tomba" goleou o Colón de virada por 4 a 1. A mesma fartura de gols não se repetiu no confronto entre Belgrano e Banfield, que empataram sem gols. No outro jogo da tarde, o Defensa y Justicia triunfou sobre o Tigre por 2 a 0 fora de casa.