Laurent Blanc confirma volta de Aurier ao elenco do PSG: "Isso não é um perdão"

O lateral-direito marfinense Serge Aurier, de 23 anos, está de volta aos treinamentos com a equipe principal do Paris Saint-Germain. O fim da punição ao jogador foi anunciado pelo treinador Laurent Blanc em entrevista coletiva nesta quinta-feira (31). O lateral estava suspenso dos treinamentos com o grupo desde 13 de fevereiro quando, numa transmissão do Periscope, proferiu comentários controversos contra Blanc e companheiros de elenco, como Zlatan Ibrahimovic.

Laurent Blanc se mostrou muito incomodado nas entrevistas coletivas ocorridas após os insultos de Aurier, evitando comentar muito amplamente o assunto com a imprensa. Agora, com o título francês assegurado e tendo passado no duelo das oitavas de final da Uefa Champions League frente ao Chelsea, o treinador confirmou a volta do lateral para o time principal.

"Fiquei irritado sim porque acho que o garoto não mediu as palavras. Ele não mediu o que ele poderia dizer. O que tínhamos que fazer, então era lembrá-lo. Será que ele entendeu? Eu não sei, só espero que sim. Eu disse a ele o que eu poderia dizer. Queria encontrá-lo para poder dizer isso. Queria encontrá-lo não para ouvir o que ele tinha a dizer, mas sim para que ele me ouvisse.", afirmou o treinador.

Blanc, porém, foi contundente sobre a condição do jogador daqui para frente no elenco parisiense. O comandante chegou a tratar com certa indiferença a influência do caso na integração de Serge com os companheiros. "Se ele vai jogar contra o Manchester? Temos que ver como ele lidou com tudo isso. Como ele lidou com os jogos pela seleção nacional dele. Ele é um jogador como os outros."

"Se merecer jogar, vai jogar. Isso não é um perdão. Ele está de volta ao elenco e tem que ser considerado como um dos jogadores do elenco, nada mais nada menos do que isso.", finalizou Laurent.

O PSG recebe o Nice, neste sábado (2), em partida válida pela 32ª rodada da Ligue 1. O clube da capital já garantiu o título antecipado.