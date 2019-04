Chicharito revela conversas com clubes italianos antes de acerto com Bayer Leverkusen

Quem acompanha futebol com maior afinco já está familiarizado com aquele jogador que parece "ter nascido" para jogar em determinado clube. É nesse perfil que Javier Hernández se encaixa. Depois de uma passagem discreta pelo Real Madrid, o mexicano parece enfim ter encontrado o seu melhor momento no Bayer Leverkusen.

A ponte aérea Espanha-Alemanha, no entanto, não seu deu de forma linear. Em entrevista concedida ao jornal milanês Gazzetta dello Sport, Chicharito afirmou que, antes do acerto com os Leões, chegou a ser procurado por gigantes do futebol da Itália.

"Na janela de transferências do verão, chegaram clubes para conversar comigo, como Inter, Juventus, Milan, Lazio e Roma, mas, no fim, fiz a escolha pelo time ao qual me senti realizado", disse.

Chicharito na apresentação no Bayer Leverkusen: italianos também mostraram interesse no atacante (Foto: Divulgação/Bayer Leverkusen)

O desacerto com os italianos, porém, não é definitvo. Apesar de ter optado pelo Rubro-Negro alemão, o atacante não descartou uma futura ida ao País da Bota.

"O Bayer me comprou e tenho contrato com eles até 2018, mas no futebol nunca se sabe o que pode acontecer. Não rejeito ir, num futuro, para a Itália, é um torneio de alto nível", colocou.

Javier Hernández atuou em 26 jogos e marcou 17 tentos na atual edição da Bundesliga, o que lhe garante uma média superior a um gol a cada dois jogos. Na lista de artilheiros do torneio, está atrás apenas de Robert Lewandowski, Pierre Aubameyang e Thomas Müller. Além disso, marcou quatro vezes na DFB Pokal (Copa da Alemanha) e cinco na Uefa Champions League.

É um contraste forte com a sua temporada pelo Real Madrid, já que em 2014/2015 entrou em campo 33 vezes com a camisa merengue com nove gols anotados, distante de qualquer protagonismo.

Terceiro colocado no nacional, o Bayer Leverkusen volta a atuar no próximo sábado (30), quando recebe o Hertha Berlin na BayArena.