Barça foi campeão, mas o goleiro do Real Madrid sub-12 provavelmente é melhor que o do seu time

Todos sabemos que o futebol deixou de ser uma simples brincadeira para se tornar coisa de gente grande há muito tempo. De gente grande até a página dois, claro. Ainda podemos nos assustar com o tanto de profissionalismo que - até mesmo - as categorias de base dos clubes internacionais podem demonstrar. A história de hoje envolve as 'canteras' de Barcelona, Real Madrid e jogadores com até 12 anos.

Não era um clássico qualquer. A partida era válida pela final da MIC Cup 2016, a Copa Internacional do Mediterrâneo, um dos principais torneio envolvendo categorias de base do mundo. Tão importante que jogadores como Messi, Fábregas, Piqué, Busquets, Juan Mata, Alba, e até os brasileiros Marcelo, Coutinho e Neymar já disputaram antes de se profissionalizar. Os campos e traves carregam medidas profissionais, com 11 na linha e dois tempos de 25 minutos.

Coube a Marc Jurado e Toni Caravaca, este acertando uma belíssima cobrança de falta, marcarem os gols da vitória por 2 a 0 do Barcelona. Mas, no fim, o destaque da partida ficou por conta de Ángel, goleiro do Real Madrid, que mesmo com tão pouca idade e atuando em um campo maior que o acostumado, chamou atenção de todos por suas defesas incríveis. Assista aos melhores momentos.