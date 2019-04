Iniesta comemora boa atuação da Espanha: "Isso nos dá força para seguir"

A Espanha está 100% na Eurocopa 2016. Nesta sexta-feira (17), a Fúria passou com tranquilidade pela Turquia e garantiu a classificação para a segunda fase da competição, com uma rodada de antecedência. Os gols de Morata (2x) e Nolito garantiram o 3 a 0 no placar e o ótimo início espanhol na competição, onde são os atuais bi-campeões.

Com mais uma atuação de gala, Andrés Iniesta deu entrevista na zona mista, após receber o prêmio de Man of the Match, por ter sido o melhor em campo. O meio-campista, apesar de não ter marcado gol, ditou o ritmo da partida, como de costume, e foi o maestro da Fúria para mais uma vitória.

Apesar das duas ótimas atuações na Eurocopa que deixaram a Espanha num alto nível de favoritismo, Andrés pregou humildade e cautela: "Todavia não ganhamos nada ainda, mas vamos marcando passo forte. Logicamente sabemos que os torcedores estão empolgados, mas estamos no jogo. Isso nos dá forças para seguir."

Sobre a efetividade da equipe, o meio-campista afirmou "Temos bom jogadores para balançar as redes, com Morata, Nolito, Aduriz ou Pedro. A equipe tem feito bastante gols e contamos com um estilo definido. Quando os rivais se esgotam, custa a nós promover ocasiões e o jogo não é tão vistoso. A verdade é que a gente e as outras equipes seguem tendo muito respeito", declarou Andrés.

O atacante Nolito, por sua vez, também concedeu entrevista. Ele balançou as redes no segundo gol da Espanha: "Estou muito contente por essa vitória. Essa equipe tem criado muito e vamos continuar assim. Estamos jogando em alto nível e hoje a bola entrou. Meu gol? peguei muito bem na bola. Estou centrado na seleção . Só quero ajudar a equipe quando ter a oportunidade de jogar", concluiu.

Iniesta foi mais uma vez o dono do meio-campo (Foto: Getty Images)

Agora, a Espanha verá do sofá de casa os jogos restantes pela segunda rodada da Eurocopa 2016. Devidamente classificados, os espanhóis enfrentam, na terça-feira (21) a Croácia. Com 6 pontos, a Fúria lidera o Grupo D; croatas são 2°, com quatro pontos,