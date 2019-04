Real Madrid apresenta novos uniformes para temporada 2016/2017

Apesar de ter vazado na internet há algumas semanas, o Real Madrid finalmente apresentou de forma oficial o novo manto para a temporada 2016/2017 nesta quinta-feira (14).

Com a maioria de seus jogadores como modelos, a apresentação foi feita na loja oficial do clube, no Santiago Bernabéu, em Madri. Com a presença de Lucas Vázquez e Carvajal na apresentação, o modelo foi aprovado por torcedores e imprensa.



Inspirado em um modelo anos 80, o clássico manto blanco sofreu várias modificações. A cor cinza deixa de ser secundária, dando lugar a um azul marinho (nas listras tradicionais da patrocinadora Adidas e na manga). A maior modificação alías, foi feita pela própria fornecedora. Agora as três listras que percorriam a região dos ombros, está na parte interna, lateralmente. A camisa ainda conta com gola social e dois botões.

Já o segundo uniforme volta ser roxo após algumas temporadas. Sendo mais simples, sem presença de gola social ou botões. Com a segunda cor branca, presente nas listras no ombro e na manja, o uniforme, apesar do roxo ser uma cor frequente nos uniformes madridista, gerou algumas discussões, por ser numa tonalidade bem mais clara do que nos anos passados, lembrando uma "uva".

Curiosamente, o rival Barcelona - que também lançou seus uniformes nessa quinta (14) - também apostou em um uniforme roxo.

O uniforme de Keylor Navas - provavel titular dos merengues na temporada - é chamativo. Aposta num verde limão, com formatos geométicos em preto na extenção de sua manga. Preto com detalhes cinza na temporada passada, agora será fácil enxergar Navas em campo.

Com situação indefinida em Valdebébas, James Rodríguez foi um dos modelos para o lançamento dos uniformes. Vale lembrar que Iker Casillas foi modelo em 2015/2016, mas acabou não jogando a temporada pelo clube, se trasferindo para o Porto (POR).