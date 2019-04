Hull City e Leicester se enfrentam na rodada de abertura da Premier League

A Premier League está de volta, e não existe jogo melhor para marcar o retorno do melhor campeonato de futebol do mundo do que o jogo do atual campeão. Na manhã deste sábado (13), às 08h30 (horário de Brasília), o Leicester viaja para o nordeste da Inglaterra para enfrentar o time da casa, o Hull City, no Hull City Stadium. Os Tigers, vindo da segunda divisão do Campeonato Inglês, buscam fazer um pouco de história no início da nova temporada. Os Foxes, por sua vez, mantém seu espírito de luta que lhes serviu muito bem, segundo Ranieri.

Hull City espera fazer história no primeiro jogo da Premier League

Desde a temporada 1992/93, quando o Manchester United levou o título para casa, o atual campeão não perde na rodada de abertura da temporada seguinte. Para alcançar tal feito, Steve Bruce acredita que neutralizar Jamie Vardy é a chave. "Ele teve uma temporada sensacional no ano passado e depois de rejeitar uma transferência para o Arsenal ele está entusiasmado para outra grande temporada. Ele é talismã da cidade e ele faz a diferença em campo. Riyad Mahrez tem sido objeto de especulação sobre seu futuro durante o verão e ele parecia distraído durante os jogos de pré-temporada, mas se ele tiver focado no jogo, também teremos que neutralizá-lo".

Leicester mantém espírito de luta para a nova temporada

Os Foxes vem de uma temporada espetacular. Começaram a temporada passada com o intuito de brigar para não ser rebaixado e no final, sagraram-se campeões. Embora Ranieri acredite que o lado físico não está no nível máximo, ele tem plena confiança que a vontade de vencer não se extinguiu. "Não há lesões, todo mundo está apto e pronto. Acho que temos 60% do nosso preparo físico, mas eu posso ver o mesmo espírito e isso é importante para mim. Durante a sessão de treinamento, os jogadores mostraram uma atitude muito boa. Estamos prontos para jogar", disse.