West Ham terá de desembolsar ao menos € 40 milhões para ter Bacca, diz jornal italiano

Artilheiro do Milan na Serie A com seis gols em 11 partidas, Carlos Bacca ainda desperta o interesse do West Ham, 17º colocado na Premier League. Na janela de trasferências do verão europeu, o clube inglês chegou a oferecer € 30 milhões pelo jogador, entrou num acordo com o Diavolo, mas foi rejeito pelo atacante.

De acordo com o jornal La Gazzetta dello Sport, para ter o colombiano em seu elenco, o time londrino precisará pagar ao menos € 40 milhões, consequência da boa fase que vive Carlos em Milão.

Além de Bacca, o Milan possui o italiano Gianluca Lapadula, 26, contratado no início da atual temporada, como 'homem-gol'. Leonardo Pavoletti, 27, do Genoa, é um nome que vem sendo especulado no clube heptacampeão da Uefa Champions League; sua contratação poderia ocorrer caso o camisa 70 seja negociado.

O Milan ocupa provisoriamente a segunda colocação do Campeonato Italiano, com 25 pontos, a cinco da líder Juventus. Caso a Roma vença o Bologna neste domingo (6), às 17h45 (de Brasília), os rossoneros voltam à terceira posição.

Por Badelj, € 12 milhões

Milan Badelj, 27, é um dos principais nomes do meio campo da Fiorentina. Na última janela, o Milan buscou sua contratação, que não foi concretizada. Na próxima, em janeiro, quando já estiver sob o comando de investidores chineses, o time de Milão poderá tentar novamente o negócio, tendo que desembolsar ao menos € 12 milhões, segundo o calciomercato.com.

Ainda segundo o site, para reforçar o time comandado pelo português Paulo Sosa, a equipe de Florença terá que levantar fundos. O Chelsea, que volta a viver uma fase agradável na Inglaterra, também vem sendo apontado como interessado no jogador.