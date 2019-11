Torcida do Metz joga bomba em goleiro Lopes e partida contra Lyon é suspensa

A partida entre Metz e Lyon foi suspensa na tarde deste sábado (3) após um explosivo ser atirado no gramado, ferindo o goleiro do OL. Válido pela 16ª rodada da Ligue 1, o jogo foi paralisado aos 32 minutos do primeiro tempo, com o time da casa vencendo por 1 a 0. Anthony Lopes foi levado ao hospital e está em observação.

O Metz foi superior durante o período em que a partida foi disputada. Duas chances foram criadas antes do gol: Cohade chutou cruzado e assustou. Depois, N'Guette obrigou o goleiro Lopes a fazer grande defesa com os pés. Mas aos 29 minutos, Gauthier Hein recebeu pela direita, dominou, trouxe para o meio e bateu colocado no canto direito.

Lopes sentiu uma lesão. Caído e com dores, ele foi atendido. A torcida do Metz arremessou duas bombas em direção à área. Uma explodiu perto do zagueiro Mapou Yanga-M’Biwa e outra estourou em baixo do goleiro. A explosão não foi grande, mas suficiente para machucar o Lopes e atingir as costas de um membro da comissão médica do Lyon.

O primeiro a perceber o objeto foi o capitão Guído Milan, do Metz. Ele se assustou e se afastou rapidamente. Yanga-M'biwa também estava próximo. O goleiro português saiu rolando sentindo dores, provavelmente originadas de uma queimadura. Atletas do Metz foram pedir calma a torcida.

O árbitro Lionel Jaffredo interrompeu a partida, que ficou paralisada por mais de 40 minutos antes que fosse feito o anuncio oficial da suspensão. Os jogadores seguiram nos vestiários do Stade Saint-Symphorien. Anthony Lopes foi encaminhado para o hospital para realizar exames e saber se houve uma queimadura no local. A Ligue 1 ainda não se pronunciou sobre a sequência do jogo.

Em entrevista, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, repudiou o ato: "Isto é muito grave. Estes foguetes minaram a integridade do nosso goleiro Anthony Lopes e do médico também."

O próximo jogo do Lyon será contra o Sevilla, na quarta-feira (7), pela sexta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. O Metz encara o Bastia no sábado (10).