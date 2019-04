Simeone lamenta mais um empate: "Temos de tentar melhorar"

Nesse sábado (28), o Atlético de Madrid visitou o Alavés pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, na abertura do returno da competição. A peleja que não teve grandes atuações de ambos os lados acabou mesmo empatada e sem gols, com o resultado sendo bem ruim especialmente para os colchoneros.

A equipe de Madrid chegou aos 35 pontos e segue em quarto lugar, na zona de classificação da Uefa Champions League porém pode ser passada pela Real Sociedad (se vencer no domingo) enquanto o Alavés segue numa campanha segura com 24 pontos e em 12º lugar.

Após a partida o técnico Simeone falou em tom crítico sobre a atuação da equipe que segue com desempenho longe do ideal fora de casa e assim distante da luta pelo título: "Após o empate sem gols entre a equipe colchonera e o Deportivo Alaves, o técnico argentino disse que os albiazuis fizeram um jogo muito bom, com a equipe se defendendo como pôde e que em certo ponto foi melhor do que se poderia esperar antes do enfrentamento".

"El Cholo disse que não se surpreendeu com o desempenho dos babazorros no jogo, porque eles já estavam jogando bem, especialmente em casa e admitiu que também foram melhores nas jogadas aéreas"."Foi um jogo ruim em geral", acrescentou.

"Gaitan teve a chance mais clara, mas o goleiro reagiu de forma significativa no lance", falou sobre a chance perdida por Gaitán no fim do jogo. "Carrasco jogou como todo o resto da equipe, temos de tentar melhorar", disse o argentino.

"Simeone ficou feliz pelo ponto conquistado e disse que sua equipe sempre tem as suas chances em cada jogo", finalizou o comandante do Atleti.

Vale ressaltar que a equipe ficou no terceiro empate em uma semana, sendo dois pelo Campeonato Espanhol e um pela Copa do Rei que fazem o time estacionar e pouco alterar sua situação num momento de decisões na temporada.