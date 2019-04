Faltando dois para o fim da Liga, Betis demite técnico Victor Sánchez e acerta com Alexis Trujillo

Após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Léganes na última segunda (9), a diretoria do Real Betis decidiu por demitir o técnico Víctor Sánchez del Amo, apenas cinco meses depois de ter contratá-lo.

Víctor chegou no início de novembro para substituir Gustavo Poyet e o espanhol conseguiu afastar os verdiblancos da zona de rebaixamento. No entanto, o time acumulou 6 derrotas nas últimas 8 partidas da La Liga, sendo as duas últimas goleadas de 4x0 contra o Léganes e 4x1 contra o Alavés em casa. Atualmente, o Betis ocupa a 15ª posição na tabela, com 37 pontos.

Essa é a terceira demissão seguida de Sánchez del Amo. O técnico havia sido demitido em maio de 2016 do Deportivo La Coruña. Em junho, foi contratado pelo Olympiacos, onde havia sido assistente, mas Sánchez comandou apenas dois jogos, já que fui demitido após perder nas pré-eliminatórias da Champions League.

Em nota, o clube anunciou que quem vai substituir o ex-técnico nos próximos dois jogos do campeonato será o secretário-técnico Alexis Trujillo: "O conselho administrativo do Real Betis decidiu essa noite pela demissão de Víctor Sánchez del Amo como técnico do primeiro time. O Real Betis agradece ao senhor Sánchez del Amo por todo seu trabalho e deseja o melhor no seu futuro profissional.

O conselho também decidiu que os dois últimos jogos da temporada serão dirigidos por Alexis Trujillo, secretário-técnico e membro da antiga equipe técnica. Alexis foi jogador e capitão do Real Betis entre 1993 e 2000, além de assistente técnico entre 2004 e 2006."

O próximo jogo do Betis será em casa, no domingo (14), contra o terceiro colocado Atlético de Madrid.