Playoff: terceiro colocado da Ligue 2, Troyes enfrentará Lorient valendo vaga na elite francesa

A novidade da temporada na Ligue 1 2016/17 será a disputa dos playoffs entre o 18° da Ligue 1, que foi Lorient, e o terceiro colocado da Ligue 2, o Troyes. As duas equipes se enfrentarão em jogos de ida e volta nos dias 25 e 28 deste mês. A primeira partida será na casa dos azuis e a retorno na dos Merlus.

O Lorient, situado no noroeste do país, terminou a temporada na 18° colocação com 36 pontos, com uma campanha de dez vitórias, seis empates e 22 derrotas. Praticamente a temporada inteira brigou para não cair para segunda divisão e no seu último jogo contra o Bordeaux terminou em 1 a 1 com o gol marcado por Le Goff, o salvando do rebaixamento direto. O outro concorrente ao descenso, o Nancy, venceu o Saint-Étienne, mas não foi suficiente.

A equipe conta com alguns jogadores experientes em seu grupo, entre eles o zagueiro Michaël Ciani que já passou por diversos clubes como Bordeaux, Lazio, Sporting e Espanyol. Além disso, tem os atacantes o camaronês Moukandjo - artilheiro da equipe nesta temporada com 13 gols - e o veterano Aliadière, de 34 anos com passagens pelo Arsenal e Middlesbrogh. O clube disputa a primeira divisão desde a temporada 2006, quando retornou. Agora é apostar no seu conjunto para tentar a permanência na elite.

Por outro lado, o Troyes fez uma excelente campanha na segunda divisão e terminou na terceira colocação com 66 pontos, a mesma pontuação do Amiens que foi o segundo, mas por conta do saldo de gols acabou nos playoffs. O Strasbourg acabou subindo levantando a taça com 67 pontos.

A equipe do nordeste francês caiu na temporada passada, após uma campanha ruim sendo umas piores do clube na elite fazendo apenas 18 pontos em 38 partidas. Naquela oportunidade, entre um dos jogos sofreu uma goleada histórica para o PSG ao perder em casa por 9 a 0.

No atual elenco o destaque da equipe é o atacante Adama Niane de 23 anos, artilheiro da competição com 23 gols. Ele é a esperança do time para conseguir retornar a primeira divisão. Além disso, conta com um brasileiro: o volante Thiago Xavier, de 33 anos, que atua desde 2011 pelo clube. Outro veterano daqui equipe é o também volante Benjamin Nivet de 40 anos que poderá se despedir dos gramados esta temporada e quer que a equipe volte a elite na próxima temporada.

Datas dos confrontos:

Quinta-feira: 15h45 | Troyes x Lorient (Stade de l'Aube)

Domingo: 16h | Lorient x Troyes (Stade Yves Allainmat)