Filho de George Weah, Timothy assina primeiro contrato profissional com o PSG

Nesta segunda feira (3), o PSG oficializou o primeiro vínculo profissional de Timothy Weah, filho do ex-jogador George Weah, válido até Junho de 2020. A assinatura com um de seus grandes talentos da categoria de base vem como uma das respostas do clube ao perder outros jogadores da formação, como o lateral-esquerdo Ballo Touré, que assinou com o Lille.

Timothy está no PSG desde 2014, quando tinha 14 anos. Na última temporada, atuando pela categoria sub-17, foi um dos principais nomes da equipe que se sagrou campeã francesa da categoria. Além disso, fez aparições no time sub 19 que disputou a UEFA Youth League, a Champions League para os jogadores com menos de 19 anos, e marcou 3 gols na primeira partida que fez como titular, na goleada de 8 a 1 sobre o Ludogorets.

O jovem, filho do melhor do Mundo em 1995, é tratado como uma das joias sendo formadas no clube e o contrato assinado com menos de 18 anos mostra o desejo dos parisienses em manterem o talento.

"Estou muito orgulhoso de continuar minha aventura no Paris Saint-Germain ao assinar este contrato profissional", disse Timothy que elogiou o clube e procurou olhar para o futuro: "Estou em um ótimo clube e mal posso esperar para continuar progredindo no meu objetivo de jogar um dia para o time principal".

O pai, George Weah, pelo Twitter, disse estar "feliz e orgulhoso" com a assinatura do filho.

Apesar do vínculo assinado, ainda é esperado que o jovem atacante continue seu desenvolvimento nas equipes de base, inclusive no PSG B que disputa a quarta divisão na França, e que, aos poucos, vá recebendo oportunidades de mostrar seu talento ao lado dos jogadores comandados por Unai Emery.